我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霸凌醜聞延燒 米其林餐廳Noma主廚再道歉 宣布辭職

伊朗電視台：新任領袖穆吉塔巴將首度發表談話

中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

記者黃雅慧／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國政協委員、中國知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。圖／受訪者提供
中國政協委員、中國知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。圖／受訪者提供

中國政協委員、中國知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源在中國全國「兩會」期間回應本報系表示，AI讓數位教育進入2.0時代，不過他指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。

知乎是中國知名中文問答社區，以專業知識互動和分享著稱，其獲得騰訊、啓明資本等知名企業、機構投資。其商業模式主要包括廣告收入、知識付費和電商等多元化收入來源。該公司於2021年在美國紐交所上市、2022年在港交所雙重上市。

對於AI帶給技職教育、課程學習的重塑，周源表示，過去十五年，知乎見證互聯網打破「知識圍欄」，成為永不落幕的課堂，並且積極開展教育業務，致力為數位教育貢獻力量。而AI給教育行業帶來了巨大的變化，在教學規劃、批改作業、跟進反饋等方面大量應用，不僅有利於對學生因材施教，也激發著教育工作者的創造力，提升了教與學的效率。「我們完全可以說，數字教育已經進入到了2.0階段，即教育的智能化。」

然而，AI科技持續演進，比如字節跳動旗下Seedance 2.0等技術，拉低影片生成門檻，甚至能日產千部AI漫劇，這產生一些不健康現象。

周源特別指出，「AI漫劇」作為一種新型數字內容業態正在成為數字文化領域的重要增長板塊，並呈現出對傳統影視內容生產方式的結構性衝擊。

他認為行業在高速擴張中出現幾個結構性問題：一是原創內容被「洗稿式」侵權問題突出；二是傳統確權機制難以適配AI工業化生產節奏；三是頭部平台存在濫用優勢與變相壟斷風險。對此，他提出相關建議，包括：建立AI生成內容侵權快速處置綠色通道、顯著提高違法成本，建立與收益掛鉤的處罰機制與規範平台競爭行為，防止濫用市場優勢等。

在數據資產治理上，周源表示，算力、模型和數據是AI發展的三大基礎要素，目前中國官方也針對前述要素多有著力，不過，數據要素在制度設計與市場機制層面的完善速度尚需進一步跟上算力與模型的快速迭代步伐，供給與流通體系仍有待深化構建。

他進一步指出，當前中國數據建設多集中於政務數據和公共數據集，而網路空間中長期沈澱的高質量專業內容尚未得到應有重視。現實中，科技、醫療、法律、財經等領域的專業內容社區，匯聚了大量由專家、從業者持續生產的知識型內容，具有專業性強、語義豐富、實踐密集等特點，是大模型理解複雜問題、支撐高質量決策的關鍵數據來源。

與此同時，周源提及，數據問題在國際爭議持續升溫，比如Reddit起訴Perplexity AI、Anthropic等公司未經許可抓取內容，而Google與Reddit達成高額數據授權協議，表明合法合規的數據交易正在成為國際主流。他呼籲，如果不能盡快建立互聯網專業內容的有序流通與合規使用機制，不僅影響原創者權益，也會制約中國AI產業的長期競爭力。

世報陪您半世紀

上一則

帶貨過勞？39歲網紅直播間頭頸痛猝死 觀眾全看呆

下一則

中國人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

延伸閱讀

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」

OpenClaw被地方炒太熱？中國限制政府部門、國企「養蝦」
當AI進入捷克校園 掌握界線成重要課題

當AI進入捷克校園 掌握界線成重要課題
OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐
AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋

AI浪潮 中國這所大學砍掉翻譯、攝影等16個專業 網炸鍋

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道