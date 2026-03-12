中國「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

中國政協委員、中國知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。圖／受訪者提供

中國政協委員、中國知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源在中國全國「兩會」期間回應本報系表示，AI讓數位教育進入2.0時代，不過他指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。

知乎是中國知名中文問答社區，以專業知識互動和分享著稱，其獲得騰訊、啓明資本等知名企業、機構投資。其商業模式主要包括廣告收入、知識付費和電商等多元化收入來源。該公司於2021年在美國紐交所上市、2022年在港交所雙重上市。

對於AI帶給技職教育、課程學習的重塑，周源表示，過去十五年，知乎見證互聯網打破「知識圍欄」，成為永不落幕的課堂，並且積極開展教育業務，致力為數位教育貢獻力量。而AI給教育行業帶來了巨大的變化，在教學規劃、批改作業、跟進反饋等方面大量應用，不僅有利於對學生因材施教，也激發著教育工作者的創造力，提升了教與學的效率。「我們完全可以說，數字教育已經進入到了2.0階段，即教育的智能化。」

然而，AI科技持續演進，比如字節跳動旗下Seedance 2.0等技術，拉低影片生成門檻，甚至能日產千部AI漫劇，這產生一些不健康現象。

周源特別指出，「AI漫劇」作為一種新型數字內容業態正在成為數字文化領域的重要增長板塊，並呈現出對傳統影視內容生產方式的結構性衝擊。

他認為行業在高速擴張中出現幾個結構性問題：一是原創內容被「洗稿式」侵權問題突出；二是傳統確權機制難以適配AI工業化生產節奏；三是頭部平台存在濫用優勢與變相壟斷風險。對此，他提出相關建議，包括：建立AI生成內容侵權快速處置綠色通道、顯著提高違法成本，建立與收益掛鉤的處罰機制與規範平台競爭行為，防止濫用市場優勢等。

在數據資產治理上，周源表示，算力、模型和數據是AI發展的三大基礎要素，目前中國官方也針對前述要素多有著力，不過，數據要素在制度設計與市場機制層面的完善速度尚需進一步跟上算力與模型的快速迭代步伐，供給與流通體系仍有待深化構建。

他進一步指出，當前中國數據建設多集中於政務數據和公共數據集，而網路空間中長期沈澱的高質量專業內容尚未得到應有重視。現實中，科技、醫療、法律、財經等領域的專業內容社區，匯聚了大量由專家、從業者持續生產的知識型內容，具有專業性強、語義豐富、實踐密集等特點，是大模型理解複雜問題、支撐高質量決策的關鍵數據來源。

與此同時，周源提及，數據問題在國際爭議持續升溫，比如Reddit起訴Perplexity AI、Anthropic等公司未經許可抓取內容，而Google與Reddit達成高額數據授權協議，表明合法合規的數據交易正在成為國際主流。他呼籲，如果不能盡快建立互聯網專業內容的有序流通與合規使用機制，不僅影響原創者權益，也會制約中國AI產業的長期競爭力。