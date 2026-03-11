我的頻道

中國瘋養蝦...他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

機場安檢擠爆 這類旅客可付費走快速通道

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

中國新聞組／即時報導
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

在OpenClaw掀起AI智能體部署熱潮下，中國多地擬扶持產業發展，互聯網大廠也紛紛跟進，甚至手把手幫用戶免費安裝。「養蝦人」火哥訓練八個AI智能體，已跑通旅行社所有流程，實現輕裝上陣；他認為，當前是創業試錯成本最低的時候，AI降低了人力與租金成本，火哥建議想「養蝦」的人在熟悉行業深耕，普通人「養蝦」門檻仍高。

每日經濟新聞報導，互聯網領域連續創業者「火哥」正在進行一場商業試驗，他訓練了八個具備不同技能的AI智能體，計畫運轉一家「無人旅行社」。

「火哥」在旅遊行業摸爬滾打了近20年，從經營傳統旅行社到互聯網創業，目前靠著八個他親手訓練的AI智能體，已跑通一家旅行社的所有流程。這個無人旅行公司中，現在有「蝦王」CEO（首席執行官）、「小技」CTO（首席技術官）、兩個前台，還有規畫師、風控、財務和數據。

這不僅是個人職業的轉型，也體現AI生產力對傳統企業組織形式與成本結構的深度衝擊，智能體不僅是工具，更被賦予具體角色，而創業者則化身「養蝦人」，在調試、訓練與應對現實世界規則中，探索著AI與商業的未來邊界。

據報導，「火哥」認為，這次的AI浪潮不算是風口，而是解放更多的生產力。「以前我們打造一套打通供應鏈的內部系統，花了1500萬元(人民幣，下同，約210萬美元)，耗時兩年多；現在，同樣一套系統，可能只需要一、兩個人，靠著『龍蝦』們就能搞定」。

至於創業成本，算上服務器不會超過1萬元(約1450美元)，成本下降的關鍵在於人力成本和房屋租金。「火哥」表示，對創業者來說，現在可能是試錯成本最低的時候，一個人就可以用AI慢慢磨產品、跑模型，甚至用AI來幫你運營社交媒體。

「火哥」表示，AI工作的效率提升十倍，成本至少下降50%，比如簽證服務，以前這一套服務流程需要有人幫忙填寫表格、整理資料、電話培訓；現在AI接手，用訓練好的「龍蝦」給用戶出一個模擬面簽報告來查漏補缺，還可以提供面簽通過率預測，如果通過率太低就可以建議不用去嘗試了。

對同樣想嘗試「養蝦」和OPC的人，「火哥」建議在自己熟悉的行業深耕，用AI加持來縮小與大平台的差距。但他也直言，要把「龍蝦」變成生產力，對個人來說門檻還很高，「它很貴、很複雜，要花大量的精力進行訓練、寫技能，不然就只是接了一個AI大模型」。

日本部署1千公里長程飛彈 解放軍：徹底撕下自衛偽裝

