我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中央社台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

路透引述巴拿馬媒體報導，中國遠洋海運集團已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的營運，原因不明。業界人士認為，這是中國在巴拿馬政府強制接管這個香港長和集團旗下的港口資產後，採取的首宗反制措施。但巴拿馬媒體指出，此舉不致造成重大影響，因其80%的裝卸業務依賴馬士基集團。

巴拿馬最高法院1月底裁定，長和集團旗下公司持有的巴爾博亞（Balboa）港和克里斯托巴（Cristobal）港特許經營合約違憲，巴拿馬海事局隨即接管這2座位在巴拿馬運河兩端的港口，並暫時交馬士基集團（Maersk）和地中海航運（MSC）營運，後續再由巴國進行國際招標，引起中國方面強烈不滿。

新加坡聯合早報報導，與中遠海運合作的貨運代理業者已收到緊急通知，即日起停止接載所有目的地為巴爾博亞港，或是在該港中轉的貨物。已在港貨物將轉到巴拿馬運河大西洋端的曼札尼約（Manzanillo）或科隆（Colon）碼頭，在途貨櫃則需等候通知。

不願具名的業界人士透露，中遠海運暫停巴爾博亞港的營運，象徵這一港口失去了一個重要的航運客戶，此舉應與近來巴拿馬港口經營權的爭議有關。

但率先報導這項消息的巴拿馬「新聞報」（La Prensa）指出，中遠海運的舉措不太可能對巴爾博亞港的運營造成重大影響，因為這座港口約80%的裝卸業務依賴馬士基集團。

世報陪您半世紀

新加坡 巴拿馬運河

上一則

OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

下一則

中國避答是否與美國溝通伊朗戰事

延伸閱讀

發戰爭財？ 馬士基、MSC提高費用、中斷服務被中國約談

發戰爭財？ 馬士基、MSC提高費用、中斷服務被中國約談
巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務
長和出售全球43港口受阻 各方盼川習會達成政治突破

長和出售全球43港口受阻 各方盼川習會達成政治突破
美伊衝突擾動海運市場 中東至中超大型油輪運費飆破紀錄

美伊衝突擾動海運市場 中東至中超大型油輪運費飆破紀錄

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
字跡清晰且品相完整的清朝地契。（取材自後浪視頻）

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

2026-03-07 06:30

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光