我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情報示警：伊朗可能對美國企業、政府機關展開報復

經典賽／以為晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我算錯了

OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示。（新華社）
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示。（新華社）

開源AI代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在中國迅速走紅，抖音平台成為熱點聚集地。抖音11日指出，OpenClaw相關內容熱度持續攀升，大量用戶加入「養龍蝦」圈，但部分不法分子借機實施詐騙與惡意引流，威脅用戶財產與信息安全。平台提醒用戶提高防範意識，警惕虛假教學與非法代裝服務，以保障個人資訊與資金安全。

抖音旗下微博帳號「抖音黑板報」11日指出，不法分子以「免費教養龍蝦」「學不會龍蝦就會被時代淘汰」為噱頭，批量發布虛假教學、手把手帶教等違規蹭熱營銷內容，炒作焦慮情緒，吸引用戶關注，惡意蹭取平台流量、擾亂正常內容生態，成為各類違規違法行為的滋生源頭。同時，以「代安裝、調試、升級、卸載」為名，誘導用戶添加外部社交帳號私聊，收取費用或索取設備敏感權限，甚至惡意劫持主機、盜取帳號，或借「推薦龍蝦概念股」進行詐騙。

抖音提醒用戶不下載不明來源安裝包、不掃描陌生二維碼，拒絕非正規代裝或代教服務；謹慎添加陌生好友，不隨意泄露個人信息、帳號密碼及驗證碼，也不向陌生帳號轉帳；妥善管理設備權限，及時更新系統與安全軟體；警惕高收益、零風險或「穩賺不賠」類宣傳。

小紅書亦公告，近期發現部分用戶採用AI託管模式經營帳號，自動生成內容、發布筆記並模擬真人互動。小紅書表示將治理此類帳號，完全由AI代發者將予封禁，並呼籲用戶合理使用AI工具。

中國金融業亦對OpenClaw採謹慎態度。星島日報指，有券商禁止員工在公司電腦及內部服務器使用OpenClaw，以防權限濫用及信息泄露。北京商報報導，多位金融人士認為OpenClaw熱度高，但短期內仍以審慎為主。易寶支付聯合創始人余晨表示，OpenClaw可提升流程自動化與效率，但自主決策與權限開放存在風險，金融業須先確保安全可控。

支付公司人士警告，盲目使用智能體可能引發交易中斷或資金清算錯誤。沈夏宜指出，金融核心業務涉及資金安全與客戶隱私，OpenClaw自動執行能力與合規存在矛盾，目前僅能在非核心場景試點。

銀行業人士認為，OpenClaw反映AI應用范式變革，未來可能帶來業務增量，但金融機構需循序漸進探索。已有銀行在風險貸後管理、客戶服務等場景試點，核心環節仍以人為主。招聯消費金融及連連數字等支付公司在多場景引入AI，提升效率並降低成本。余晨指，金融AI分底線與頂線應用，一方面保障安全，另方面拓展業務。博通諮詢王蓬博補充，若要進入核心場景，開源智能體須解決算法可解釋、可追溯、權責與數據合規問題，並保留人工干預，避免不可逆風險。

世報陪您半世紀

小紅書

上一則

OpenClaw隱患多難刪除 中國業者趁機推出付費卸載

延伸閱讀

OpenClaw隱患多難刪除 中國業者趁機推出付費卸載

OpenClaw隱患多難刪除 中國業者趁機推出付費卸載
Meta收購AI代理社群平台Moltbook 2高層加入超級智慧實驗室

Meta收購AI代理社群平台Moltbook 2高層加入超級智慧實驗室
「龍蝦」白養了？小紅書公告封禁AI托管、虛假互動帳號

「龍蝦」白養了？小紅書公告封禁AI托管、虛假互動帳號
OpenClaw暴紅 民眾瘋「養蝦」 中發布國家級風險提示

OpenClaw暴紅 民眾瘋「養蝦」 中發布國家級風險提示

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39
字跡清晰且品相完整的清朝地契。（取材自後浪視頻）

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

2026-03-07 06:30

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高