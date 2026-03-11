OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示。（新華社）

開源AI代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在中國迅速走紅，抖音平台成為熱點聚集地。抖音11日指出，OpenClaw相關內容熱度持續攀升，大量用戶加入「養龍蝦」圈，但部分不法分子借機實施詐騙與惡意引流，威脅用戶財產與信息安全。平台提醒用戶提高防範意識，警惕虛假教學與非法代裝服務，以保障個人資訊與資金安全。

抖音旗下微博帳號「抖音黑板報」11日指出，不法分子以「免費教養龍蝦」「學不會龍蝦就會被時代淘汰」為噱頭，批量發布虛假教學、手把手帶教等違規蹭熱營銷內容，炒作焦慮情緒，吸引用戶關注，惡意蹭取平台流量、擾亂正常內容生態，成為各類違規違法行為的滋生源頭。同時，以「代安裝、調試、升級、卸載」為名，誘導用戶添加外部社交帳號私聊，收取費用或索取設備敏感權限，甚至惡意劫持主機、盜取帳號，或借「推薦龍蝦概念股」進行詐騙。

抖音提醒用戶不下載不明來源安裝包、不掃描陌生二維碼，拒絕非正規代裝或代教服務；謹慎添加陌生好友，不隨意泄露個人信息、帳號密碼及驗證碼，也不向陌生帳號轉帳；妥善管理設備權限，及時更新系統與安全軟體；警惕高收益、零風險或「穩賺不賠」類宣傳。

小紅書 亦公告，近期發現部分用戶採用AI託管模式經營帳號，自動生成內容、發布筆記並模擬真人互動。小紅書表示將治理此類帳號，完全由AI代發者將予封禁，並呼籲用戶合理使用AI工具。

中國金融業亦對OpenClaw採謹慎態度。星島日報指，有券商禁止員工在公司電腦及內部服務器使用OpenClaw，以防權限濫用及信息泄露。北京商報報導，多位金融人士認為OpenClaw熱度高，但短期內仍以審慎為主。易寶支付聯合創始人余晨表示，OpenClaw可提升流程自動化與效率，但自主決策與權限開放存在風險，金融業須先確保安全可控。

支付公司人士警告，盲目使用智能體可能引發交易中斷或資金清算錯誤。沈夏宜指出，金融核心業務涉及資金安全與客戶隱私，OpenClaw自動執行能力與合規存在矛盾，目前僅能在非核心場景試點。

銀行業人士認為，OpenClaw反映AI應用范式變革，未來可能帶來業務增量，但金融機構需循序漸進探索。已有銀行在風險貸後管理、客戶服務等場景試點，核心環節仍以人為主。招聯消費金融及連連數字等支付公司在多場景引入AI，提升效率並降低成本。余晨指，金融AI分底線與頂線應用，一方面保障安全，另方面拓展業務。博通諮詢王蓬博補充，若要進入核心場景，開源智能體須解決算法可解釋、可追溯、權責與數據合規問題，並保留人工干預，避免不可逆風險。