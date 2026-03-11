OpenClaw隱患多難刪除 中國業者趁機推出付費卸載

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無法徹底刪除。新華社

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無法徹底刪除。中國網路隨即出現付費卸載服務，號稱能幫忙遠程卸載，但費用達人民幣199元（約28.98美元），引起議論。

因商標狀似龍蝦、被中國網友暱稱為「龍蝦」的OpenClaw，除擁有傳統AI的對話功能，還能為用戶執行收發郵件、管理日程、預訂機票、經營社群媒體 等工作，近來在中國引發下載及安裝熱潮，更被稱為「養龍蝦」，成為熱門話題。

但中國國家互聯網應急中心10日表示，OpenClaw為實現「自主執行任務」的能力而被授予較高的系統權限，但因其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權，加上不當安裝和使用，已出現一些嚴重安全風險，很可能導致用戶資訊洩露。

該中心提醒，相關單位和個人用戶在部署和應用OpenClaw時要採取安全措施，包括限制OpenClaw權限過高等問題。

綜合中國科技媒體報導，為實現接管電腦的功能，OpenClaw默認獲取裝置的高級系統權限，會在系統目錄留下後門文件，手動刪除極易導致系統崩潰，甚至留下數據洩露的隱患。相較於一般軟體按下卸載鍵就能刪除，OpenClaw的設計讓普通用戶很難刪除乾淨。

根據報導，在中國官方發布上述警示後，1個位在上海的商家立即在短影音平台「小紅書 」上推出「付費卸載」服務，號稱能幫忙遠程下載且「安全徹底，無殘留」，收費199元。不久，更有商家同時提供協助下載及卸載服務，安裝299元，卸載同為199元。

不少中國網友對商家推出付費卸載提出議論。其中許多人感嘆「連這種錢也能賺」；也有人說「龍蝦不好養」，怪大家衝動留了縫子（空間）給這些人鑽；也有人笑說，要是找同一個商家裝了又刪，豈不是坐等被宰498元。