逃離伊朗 湖南男子驚恐8天回家：赴死的心都有了

張永紅3日在長城公寓吃早餐。(取材自瀟湘晨報)

美伊戰火持續，不少人為逃離伊朗 使出渾身解數。湖南90后小伙張永紅10日從長沙馬王堆附近的一家酒店退房，打了一輛的士前往長沙站，準備買車票回老家常德津市。坐進的士後，他感慨「和平真好」。的士司機對這位乘客的感慨感到奇怪，原來張永紅剛經歷過伊朗的戰火，耳邊似乎還能聽到炮火的轟隆聲。歷時8天從伊朗回到湖南的他，迫不及待想回家，最想做的事是吃一碗津市牛肉粉。

瀟湘晨報報導，伊朗首都德黑蘭於2月28日遭遇炮火，之前局勢不明朗，張永紅也有過僥倖心理，覺得或許打不起來。到了3月1日，他感覺自己是非走不可。他所在的工廠在伊朗塞姆南省，距離一處導彈發射點大約四、五十公里，他每天可以看到伊朗向以色列 發射導彈。「早上、中午、晚上，一天三次。我們可以清晰地看見導彈發射的軌跡，也能清楚地聽到轟隆聲。」張永紅和工廠的伊朗工人一樣，每次導彈發射，都會跑出去看，看完回來繼續工作。

出生於1994年的張永紅。四個多月前來到伊朗，在叔叔投資的天青石工廠裡擔任管理人員。到了過年，叔叔和工廠裡其他的幾個中國人回去了，工廠需要人管理，他選擇留下。轟炸愈來愈嚴重，他開始擔心，萬一哪天導彈炸在自己頭上，又或者以色列想要摧毀這個導彈基地……他不敢多想，只想快點離開塞姆南。

長城公寓附近也遭到了轟炸。(取材自瀟湘晨報)

當地時間3月2日下午5點，他接到伊朗華聯會聯絡員譚小林的電話：「今天晚上必須趕到德黑蘭。」伊朗華聯會已經成功發車幾批，最後一批將於3月3日撤離。

塞姆南到德黑蘭有3小時的車程，張永紅請廠裡的員工替自己叫車，但根本沒有司機願意送他。一般情況下打車到德黑蘭的價格是1350萬里亞爾，張永紅出價到5000萬里亞爾，也找不到車。他向華聯會求助後，譚小林幫他協調到了一輛車開往德黑蘭。

當晚9點，張永紅匆忙把一些衣服塞進行李箱，就上了車，「我當時心裡想，如果我今天死在這條路上了，那就說明上天註定要讓我死在這裡。我赴死的心情都準備好了。」

當晚12點，他終於抵達長城公寓（華僑華人聯合會聯絡員譚小林所開的商務公寓）那幢9層高的小樓。孤身在異鄉的張永紅，看到長城公寓里聚集著親切的黃色面孔，安心了不少。3月3日中午12點左右，張永紅跟著華聯會的工作人員最後一批撤離。他們輾轉從亞塞拜然到烏茲別克，再到西安，最後到長沙，共花了30個小時飛行。3月9日晚11點半左右，張永紅抵達了長沙黃花機場。