紐時：中國在伊朗投資巨大 若戰爭持續可能損失慘重

美國及以色列8日對伊朗德黑蘭石油儲存設施發動攻擊，濃密升起。美聯社

紐約時報報導，近年中國在中東的直接投資達到890億美元；中國對中東的出口增速是對世界其他地方出口增速的2倍；中國進口的海運原油超過一半來自中東，其中約1/4來自伊朗。若中東戰事持續，中國可能損失慘重。

紐約時報9日分析中國在中東的不同投資，以及美伊戰爭對中國在當地的經濟影響。

在石油 方面，報導表示，2025年中國進口的伊朗石油占其海運原油總量大約13%。雖然中國共運營3條主要原油管道，其中2條從俄羅斯和哈薩克 輸送石油，但若失去伊朗石油，中國將要尋找其他來源，而價格將遠高於從伊朗獲得折扣的石油。同時，隨著全球油價上漲，中國的能源成本會上升。

在投資及貸款方面，歐亞集團中國區總監王丹表示，從2019年到2024年，中國在中東的直接投資達到890億美元。根據美國研究機構AidData的數據，直至2023年，中國向中東提供的貸款和補助在其全球投資中占10%。

例如在卡達，中國的銀行正為一項大型液化天然氣生產設施的擴建項目提供資金並參與建設。中國國有石油巨頭中國石化持有該設施的北方氣田東擴項目股份，而該設施近日遭到襲擊。

在伊朗，數十家中國公司投資、建設和營運不同的基礎設施、電網和石化工廠。

在以色列 及阿拉伯聯合大公國，中國投資者分別為海法港（Haifa）和哈里發港（Khalifa）的擴建提供資金，擴建後的碼頭由中國公司擁有並營運。

中國也是中東的海水淡化項目最大投資者，該地區飲用水資源匱乏，幾乎所有項目都由中國電力建設集團建設，項目遍布沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼和伊拉克。

美中貿易競爭加劇下，2025年中國對中東的出口增速幾乎是對世界其他地方出口增幅的2倍。阿拉伯聯合大公國成為中國汽車成長最快的市場。沙烏地阿拉伯及其鄰國對中國鋼鐵的需求增加了1倍。

報導表示，若美伊戰爭持續擴大，中國可能會慘重損失。

中東衝突已超過1周，美國總統川普當地時間9日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。

伊朗日前選出穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替父親哈米尼（Ali Khamenei）為最高領袖。