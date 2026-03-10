我的頻道

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

中國外貿表現強勁 今年前2個月出口成長21.8%

記者陳湘瑾／即時報導
今年前兩個月，中國外貿表現強勁。其中，出口年增21.8%，進口成長率也達到19.8%。圖為一艘貨輪在拖船協助下，正緩緩駛入河北省唐山港京唐港區貨櫃碼頭。（新華社）
中國海關總署今公布2026年2月進出口統計數據，2月中國出口總值為2,998億美元，按年大增39.6%，今年前兩個月累計出口6,565億美元，年增21.8%。但對美國貿易仍持續衰退，今年前兩個月對美出口年減11.0%，自美進口年減26.7%。

新華社指出，今年前兩個月中國外貿延續「穩中有進」態勢，韌性和活力進一步彰顯。

今年2月，中國進出口總值達5,087.8億美元，年增27.7%。其中，出口2,998.8億美元，年增39.6%，進口2,089億美元，年增13.8%，貿易順差909.8億美元。

今年前兩個月，中國累計進出口總值1兆995.4億美元，年增21%。其中，出口6,565.8億美元，年增21.8%，進口4,429.6億美元，年增19.8%，貿易順差2,136億美元。

若按地區別來看，今年前兩個月，中國與非洲的雙邊貿易呈現持續大幅成長。1至2月，中國對非洲出口成長幅度高達49.9%，自非洲進口則成長15.6%。

另，今年前兩個月，中國對東協國家的出口幅度也達29.%，進口成長12.9%。

中國商務部部長王文濤在今年全國兩會上用四個字概括去年中國外貿形勢：「穩、進、活、韌」。他表示，截至2025年，中國貨物進出口已連續9年實現增長，貿易結構持續優化，2025年，機電產品出口占比首次超過六成。此外，多元化發展也提升了中國外貿韌性，中國已是160多個國家和地區的主要貿易夥伴。

