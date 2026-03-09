重慶13歲少年 奪世界街舞冠軍

我的頻道

中國新聞組／即時報導
在剛落幕的法國「JUSTE DEBOUT」街舞2026世界總決賽上，13歲的李勇秋奪得兒童組全球總冠軍。(取材自微博)
在剛落幕的法國「JUSTE DEBOUT」街舞2026世界總決賽上，13歲的李勇秋奪得兒童組全球總冠軍。(取材自微博)

在剛落幕的法國「JUSTE DEBOUT」街舞2026世界總決賽上，13歲的李勇秋奪得兒童組全球總冠軍，成為第三位在該賽事兒童組奪冠的中國選手，影片在網上瘋傳，還登上熱搜第一；同一片賽場上，張昕瀾與張楚壹闖入機器舞成人組八強，劉楊峻淼躋身少兒組八強。

澎湃新聞報導，當地時間3月8日晚，來自中國重慶的13歲少年李勇秋奪得法國「JUSTE DEBOUT」2026世界總決賽Junior Dance Tour全球總冠軍，李勇秋以霹靂舞（Breaking）結合中國功夫的創新演繹，斬獲Junior Dance首位全球總冠軍，成為中國Tour世界冠軍，也是中國功夫的創新演繹。

賽後，李勇秋說，「非常開心，這個比賽讓我有非常多的長進，然後讓我感受到了世界舞台的氛圍，世界各地的舞者他們都很厲害，讓我學到了很多東西。比賽的時候在想我一定要贏，我的老師、父母給我付出了很多」。

李勇秋的教練雷先生表示，孩子從五歲開始學習霹靂舞，平時非常自律，堅持每周訓練五到六天，寒暑假全天加練。為提升動作質感，李勇秋還主動研究李小龍紀錄片，剖析武術發力技巧。

據報導，李勇秋在All Style（全能風格）計畫中奪冠，需同時應對hip-hop、house等不同風格音樂，並擊敗多元舞種對手。在決賽中，他精準駕馭兩首非霹靂舞專屬曲目（hip-hop與house音樂），以高難度動作和爆發力征服評委，打破該項目長期由日韓選手主導的局面。他將醉拳、太極等傳統武術發力邏輯融入街舞動作，行雲流水的銜接與創新編排驚艷全場。

其奪冠影片在全球社群平台熱傳，現場觀眾驚嘆摀嘴、起立歡呼，外媒評價「中國少年刷新街舞美學標準」。

「JUSTE DEBOUT」被譽為「街舞界奧運」，擁有20餘年歷史，全球超半數選手具備世界冠軍頭銜，奪冠難度與競技水平均屬行業天花板。

在剛落幕的法國「JUSTE DEBOUT」街舞2026世界總決賽上，13歲的李勇...
在剛落幕的法國「JUSTE DEBOUT」街舞2026世界總決賽上，13歲的李勇秋奪得兒童組全球總冠軍。(取材自微博)

