王毅與巴林科威特外長通話 指波灣國家安全應獲尊重

中國外長王毅9日晚先後與巴林、科威特外長通電話，討論波斯灣局勢。 中新社

新華社報導，中國外長王毅 今晚先後與巴林、科威特外長通電話，討論波斯灣局勢。王毅說，美國和以色列 未經聯合國 授權武力襲擊伊朗，明顯違反國際法；而波斯灣國家安全也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

根據報導，王毅向科威特外長薩巴赫（Sheikh Jarrah Al-Sabah）說，中方一貫主張通過政治和外交手段解決爭端，目前的戰事是一場「本不應發生的戰爭」，也是「對各方都沒有益處的戰爭」。美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。

但王毅也提到，波斯灣國家的主權、安全和領土完整也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。當務之急是盡快停火止戰。

他說，中方也將繼續為爭取和平作出努力，中國政府中東問題特使目前已前往斡旋，將與科威特及其他國家加強溝通交流。

據報導，王毅向巴林外長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al-Zayani)說，當前波斯灣地區局勢急劇升溫，中方對此深表關切，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。打破僵局之路在於盡快重回對話談判，努力爭取恢復和平。治本之策是共同回到遵守國際法和國際關係基本準則的正軌。

報導提到，薩巴赫向王毅表示，科威特並非戰爭當事方，但仍受到戰火衝擊。包括科威特在內的波斯灣國家仍致力於透過對話解決爭端，但不會放棄合法自衛權利；札亞尼也向王毅表示，巴林一貫愛好和平，不應受到非法攻擊。