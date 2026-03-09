我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

王毅與巴林科威特外長通話 指波灣國家安全應獲尊重

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外長王毅9日晚先後與巴林、科威特外長通電話，討論波斯灣局勢。 中新社
中國外長王毅9日晚先後與巴林、科威特外長通電話，討論波斯灣局勢。 中新社

新華社報導，中國外長王毅今晚先後與巴林、科威特外長通電話，討論波斯灣局勢。王毅說，美國和以色列未經聯合國授權武力襲擊伊朗，明顯違反國際法；而波斯灣國家安全也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

根據報導，王毅向科威特外長薩巴赫（Sheikh Jarrah Al-Sabah）說，中方一貫主張通過政治和外交手段解決爭端，目前的戰事是一場「本不應發生的戰爭」，也是「對各方都沒有益處的戰爭」。美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。

但王毅也提到，波斯灣國家的主權、安全和領土完整也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。當務之急是盡快停火止戰。

他說，中方也將繼續為爭取和平作出努力，中國政府中東問題特使目前已前往斡旋，將與科威特及其他國家加強溝通交流。

據報導，王毅向巴林外長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al-Zayani)說，當前波斯灣地區局勢急劇升溫，中方對此深表關切，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。打破僵局之路在於盡快重回對話談判，努力爭取恢復和平。治本之策是共同回到遵守國際法和國際關係基本準則的正軌。

報導提到，薩巴赫向王毅表示，科威特並非戰爭當事方，但仍受到戰火衝擊。包括科威特在內的波斯灣國家仍致力於透過對話解決爭端，但不會放棄合法自衛權利；札亞尼也向王毅表示，巴林一貫愛好和平，不應受到非法攻擊。

世報陪您半世紀

以色列 王毅 聯合國

上一則

卓榮泰赴日看球賽 中外交部：鬼鬼祟祟 令人不齒

延伸閱讀

兩會／王毅談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬

兩會／王毅談伊朗戰事：拳頭硬不等於道理硬

中國外交年度簡報5重點 王毅從美中歐談到伊戰

中國外交年度簡報5重點 王毅從美中歐談到伊戰
王毅提台灣主權屬於中國 台外交部：停止誤導國際視聽

王毅提台灣主權屬於中國 台外交部：停止誤導國際視聽
伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼