兩會／華春瑩試用化橘紅：潤喉舒服、連吃2顆

中國新聞組／北京9日電
華春瑩表示，她一口氣吃了兩顆化橘紅。（取材自北京青年報）
華春瑩表示，她一口氣吃了兩顆化橘紅。（取材自北京青年報）

中國外交部副部長華春瑩7日到廣東代表團代表小組會議現場聽會，全國人大代表、廣東茂名化州市培林橘紅種植專業合作社社長廖志略向她推薦化橘紅等特色廣貨；華春瑩說：「我要特別感謝這個化橘紅，我剛才一口氣連續吃了兩顆，的的確確是我迄今為止吃過的潤喉方面我覺得最舒服、最好的。」

北京青年報報導，廖志略現場展示各式各樣的化橘紅深加工產品——化橘紅飲料、茶飲、牙膏、潤喉糖等，「包裡還有很多，我一樣一樣來。」廖志略的話引來了滿堂笑聲。他從隨身攜帶的包裡掏出的物品擺滿桌面，十分吸睛。

發言最後，廖志略拿出一株帶花帶果的化橘紅樹苗放在桌上，動情發出邀請：「全國兩會後，化州將舉辦一年一度的化橘紅賞花節，歡迎大家到化州賞花、摘果、品茶，共享豐收喜悅。」

化橘紅是廣東茂名化州市的道地中藥材，被譽為「南方人參」，具有燥濕化痰、理氣消食的功效，是「十大廣藥」之一。此次全國兩會，廖志略代表特意帶了掛果的化橘紅苗和深加工產品（包括化橘紅潤喉糖）上京，希望通過兩會平台讓化橘紅「香飄四海」。

據悉，2025年化州的化橘紅全產業鏈產值突破人民幣126億元（約18.2億美元），帶動35萬鄉親就業增收，加工高峰期吸納近10萬人就業，其中不少是留守婦女和老年人。

華春瑩大讚化橘紅視頻流出後，網民紛紛查詢化橘紅的資料，甚至表示華春瑩已成為最強帶貨。網民「半瓶小姐」稱已買；「欽寶寶」表示化橘紅效果真的不錯，除了苦沒毛病；還有人表示，「最強代言，等著價格上漲吧。」

化橘紅。（取材自南方+）
化橘紅。（取材自南方+）

華春瑩 兩會

