我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

多枚火箭彈射向美駐伊拉克大使館 防空系統攔截擊落

解讀十五五涉台專章 楊毅周：盼交流別只像旅遊這樣淺層

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國全國台聯副會長楊毅周7日下午在北京人民大會堂出席政協會議，會前接受採訪。（記者廖士鋒／攝影）
中國全國台聯副會長楊毅周7日下午在北京人民大會堂出席政協會議，會前接受採訪。（記者廖士鋒／攝影）

針對中國十五五規畫綱要草案的涉台專章，中國全國台聯副會長楊毅周解讀稱，中國希望交流不是泛泛交流，而是「能夠實實在在地推動兩岸關係的發展」，相關文件提到台胞同等待遇的「落實」也值得關注。

中國十五五規畫綱要草案5日對外公布，當中的涉台專章分為兩節，一為推動兩岸經濟、二是深化兩岸交流。

中國全國台聯副會長楊毅周7日下午在北京人民大會堂出席政協全體會議前，接受聯合報等台媒訪問時指出，十五五首先是強調兩岸加強經濟合作這塊，包含新質生產力、產業鏈方面等內容，且高質量來建設兩岸融合發展示範區。針對兩岸的文化交流，強調要兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，「我們任何現在的交流，都希望這些交流不是泛泛的交流、一般性的交流，而是通過這種交流能夠實實在在地推動兩岸關係的發展，推動兩岸同胞能夠相互了解，相互理解，而不是只是像旅遊似的這樣淺層次的交流」。

他說，特別是對台胞青年能夠到中國來創業就業工作學習方面，創造各種各樣的條件，此外為台胞提供同等待遇的政策，這就是通過同等待遇的政策提供和完善，以及「落實」。現在很多政策，「但怎麼落實好，讓台胞能真正享受這些同等待遇政策、享受兩岸關係發展機遇」。

對今年兩岸關係有何展望？他回應，中國一定要打擊台獨分裂勢力和反對外部干涉，「目的就是防止他們破壞兩岸關係的和平穩定」。他說，今年中國依然強調要促進兩岸關係的和平發展、推動統一進程，這是大前提，中國有信心維護兩岸關係和平穩定的局面，另一方面也一定要高度警惕，因為不管是台獨分裂勢力還是外部干涉，會想盡辦法來破壞兩岸關係。「一方面我們有信心，另一方面其實我覺得兩岸關係的嚴峻複雜局面很難消除，一定還會處於一種非常緊張的狀態」，所以有信心維持穩定，但是要付出很大的努力。

對國民黨主席鄭麗文可能訪陸，他說，鄭麗文如果要到中國來，「我們還是非常歡迎」，只要在九二共識的基礎上，我們都非常歡迎台灣的各個社團、政黨，大家一起共同協商共同溝通，但能不能來，他說「不好說」，因為兩岸的交流涉及的面還是比較廣，而「如果是能來當然是最好」。

世報陪您半世紀

鄭麗文

上一則

習出席解放軍和武警代表團會議 多名將領避媒體快步離去

下一則

強化觀光信譽 北京：整頓欺騙客人強迫購物亂象

延伸閱讀

宋濤：中國對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程

宋濤：中國對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程
中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調
「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停

「川習會需要良好氛圍」北京涉台學者：美對台軍售都已暫停
李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟

李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看