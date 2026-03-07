習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

中共軍委主席習近平(後中)7日下午參加軍方代表團審議。(新華社)

中國十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平 3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

央視新聞報導，習近平表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好「政治建軍」這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

在聽取代表發言後，習近平發表重要講話。他指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭」。

習近平稱，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。「要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選准配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力」。要堅持「黨管軍事、黨管幹部、黨管行業」，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

習近平指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中。要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水準戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。