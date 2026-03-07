我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美打生存戰 看誰抗壓久

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

習近平：軍中絕不能有對黨懷有二心之人

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共軍委主席習近平(後中)7日下午參加軍方代表團審議。(新華社)
中共軍委主席習近平(後中)7日下午參加軍方代表團審議。(新華社)

中國十四屆全國人大四次會議7日繼續舉行審議，中共中央總書記、中央軍委主席習近平3月7日下午在出席「解放軍和武警部隊代表團」全體會議時強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭。

央視新聞報導，習近平表示，「十五五」時期要如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化，必須堅持好、運用好、發展好「政治建軍」這個重要法寶，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊絕對領導，充分發揮政治建軍特有優勢，凝心聚力推動國防和軍隊現代化行穩致遠。

在聽取代表發言後，習近平發表重要講話。他指出，中共十八大以來，黨中央領導人民軍隊以前所未有的決心和力度深化政治整訓、推進政治建軍，取得重大成效。「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地，必須堅定不移推進反腐敗鬥爭」。

習近平稱，「十五五」一開局就要立起從嚴監管硬規矩，緊盯資金流向、權力運行和質量管控等關鍵環節，加強重大項目監管，強化軍地融合監督，確保在監管前提下搞建設。要推進軍費預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

習近平強調，完成「十五五」時期國防和軍隊現代化目標任務，歸根到底要靠各級黨組織來領導和推進。「要全面加強我軍黨的領導和黨的建設，選准配強高層黨委班子，增強基層黨組織自主抓建能力，把各級黨組織建設得更加堅強有力」。要堅持「黨管軍事、黨管幹部、黨管行業」，提高科學決策能力，在攻堅重大任務、化解突出矛盾、解決發展難題過程中發揮關鍵作用，把黨的領導優勢轉化為發展優勢。

習近平指出，要加強革命化專業化人才隊伍建設，堅持不懈用黨的創新理論鑄魂育人，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保現代化武器裝備掌握在革命化人才隊伍手中。要完善促進人才發展的制度和條件，體系推進聯合作戰指揮、新型作戰力量、高層次科技創新、高水準戰略管理「四類人才」培養，實現人的能力素質同強軍實踐協調發展。

世報陪您半世紀

習近平

上一則

掃地機器人捲貓尾巴繼續工作 消費者轟寵物模式不靠譜

延伸閱讀

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰

兩會／中共中央軍委張升民：解放軍堅決聽習指揮、全面加強練兵備戰
宋濤：陸對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程

宋濤：陸對台壓倒性優勢擴大「 十五五」有力推進統一進程
中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調

中國兩會福建代表團開放日 官員對台工作說法低調
兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元