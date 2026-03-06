宇樹王興興也玩相親平台？擇偶條件「有科技素養、三觀正」

我的頻道

中國新聞組／即時報導
6月26日，在天津舉行的世界經濟論壇2025年新領軍者年會（第十六屆夏季達沃斯論壇）上，宇樹科技首席執行官王興興解讀中國AI發展路徑。 (中新社)
宇樹科技創始人王興興近日成為社交平台上的焦點，原因是有網友在某相親平台上發現了他的個人主頁。他在理想伴侶標準裡希望具備基本的科技素養，同時要求三觀端正、無不良嗜好。由於這是實名、學歷雙認證的帳號，雖然平台無法證明是否為王興興本人，但是高度吻合的資訊令網友驚呼：這簡直是身價67億科技大佬的秘密戀情。

快科技報導，從網友分享的信息來看，王興興的帳號經過了平台官方的實名認證以及學歷認證，填寫的個人資料顯得簡潔且真實。

據網友截圖，這位神秘精英的自我介紹非常真誠，定位明確。職業是互聯網，學歷碩士。收入「年薪超百萬」，星座是白羊座。他對理想對象的要求是： 具備基本科技素養，三觀正，不抽煙不喝酒。

針對這一信息的真實性，相關相親平台的客服作出回應，表示該截圖顯示的帳號確實已經完成了註冊和認證流程。不過由於平台目前不具備定向搜索功能，工作人員暫時還無法從後台直接確認該帳號是否是王興興本人。

報導指出，不少網友在看完這一標準後感嘆，作為一名頂級科技公司的掌舵人，王興興的找對象要求非常務實。比起物質條件的堆砌，這種對性格內核與基本素養的堅持，才是最能打動人的必殺技。也有不少網友打趣的「自我推薦」，希望有機會親密的接觸，但也有網友直說「王總一大把可以挑的」。

1990年生的王興興是浙江理工大學機電本科、上海大學機械工程碩士。他領導的宇樹機器人連續2年登上央視春晚，2025年跳秧歌舞，2026年與少林合作武術表演「武BOT」，機器人卓越控制能力引發關注。

查閱最新的「2025新財富500創富榜」數據可以發現，王興興在2025年的身價已經高達67億元人民幣(約9.7億美元)。

從網友分享的信息來看，王興興的帳號經過了平台官方的實名認證以及學歷認證，填寫的個...
王興興

生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

