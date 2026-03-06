哈米尼空襲身亡 中副外長赴伊朗使館弔唁「沉痛哀悼」

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列2月28日聯手空襲中身亡，中國外交部副部長苗得雨5日前往伊朗駐陸使館弔唁，代表中方對哈米尼遇難表示沉痛哀悼。圖為伊朗德黑蘭一名女子1日手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列2月28日聯手空襲中身亡，中國外交部副部長苗得雨5日前往伊朗駐陸使館弔唁，代表中方對哈米尼遇難表示沉痛哀悼。

中國外交部網站6日上午發布消息指，外交部副部長苗得雨5日前往伊朗駐陸使館弔唁，代表中方對哈米尼最高領袖遇難表示沉痛哀悼。

伊朗被襲後，被視為伊朗重要戰略夥伴的中國中國如何反應，受到外界關注。北京譴責了美國和以色列行動嚴重侵犯伊朗主權和安全，「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受」，但目前的反應僅限於譴責與深表關切，幾乎未對防禦行動提供支持。

不過，隨著中東戰火蔓延，中國外長王毅4日晚間與沙烏地阿拉伯外長費薩爾、阿拉伯聯合大公國外長阿布杜拉通話時，都向對方提及，中國將派出中東問題特使展開斡旋。

中國政府中東問題特使為翟雋，已接任此職逾六年，曾任外交部副部長。中國過去也曾派出歐亞事務特使就俄烏戰爭赴多國展開多輪穿梭外交。

中國外交部發言人毛寧5日表示，中方將繼續與包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通，加強斡旋，凝聚共識。她說，翟雋於近期訪問中東地區，「為推動緊張局勢降溫作出積極努力」。

