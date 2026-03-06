上海交大迎130周年校慶 校長：學校是兩岸合作最好的平台

我的頻道

記者黃雅慧／北京即時報導
陸全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺6日出席人大代表上海代表團會議回應本報表示，上海交大今年正好130周年，這是一個很好的契機，學校之間可以成為海峽兩岸交流的紐帶。記者黃雅慧／攝影
陸全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺6日出席人大代表上海代表團會議回應本報表示，上海交大今年正好130周年，這是一個很好的契機，學校之間可以成為海峽兩岸交流的紐帶。記者黃雅慧／攝影

陸全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺6日出席人大代表上海代表團會議回應本報表示，上海交大今年正好130周年，這是一個很好的契機，學校之間的鏈接，血脈的鏈接，可以成為海峽兩岸交流的紐帶，「推動兩岸科學家、兩岸同學、兩岸人民的合作，我覺得這個學校是一個最好的平台」。

交通大學同源於1896年創立的「南洋公學」及後來的「交通部上海工業專門學校」等歷史淵源，但歷經抗戰西遷、院系調整及1950年代的遷台與分立等歷史過程，形成今日格局。

而位於上海的交通大學現為「雙一流」、「985工程」、「211工程」重點建設高校。去年上海交大4月6日隆重地發布公告稱，今年上海交大將於4月8日舉行建校130周年華誕慶典，誠邀大陸「海內外校友、各界朋友，屆時相聚東海之濱，同敘思源湖畔，共襄盛典」。而130周年正是以1896年南洋公學建立為起算點。

現任上海交大校長丁奎嶺表示，高校的創新要敞開大門幹，創新的突破往往需要各種創新主體的鏈接與互動，國際化鏈接是其中重要一環。「當前國際形勢變亂交織，越是這種時候，我們越要敞開大門，加強交流與合作。」他在會上建議，推動設立國際大科學計劃，建設國際化的科技成果轉化中心和全球開源社區平台，讓創新創業成為永不掉線的鏈接。

根據我陽明交通大學官網顯示，交通大學創建於1896年（清光緒22年），原名「南洋公學」；1912年，改名交通部上海工業專門學校；1921年改稱交通大學。1937年，與全國各大學一同改隸教育部，稱國立交通大學。1949年，政府遷台。1958年，交通大學再續絃歌於新竹，成立國立交通大學電子研究所。1967年，電子研究所改制為工學院。1979年，恢復校名為國立交通大學。不過，在2021年，陽明大學與交通大學合併成陽明交通大學。

