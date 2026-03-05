我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員提案：禁總統、副總統、國會議員在線上下注時事

寇頓提案 禁車險僅因年齡調漲長者保費

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

中國政協會議5日下午於北京舉行小組會議，不同界別政協委員分別在駐地審議中國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，而雲集多位中國駐外大使的「對外友好界」小組會上，聚集多位國際記者。對於美國總統川普月底即將到中國訪問傳出因為中東局勢生變，中國駐美大使表示，會繼續堅定不移地捍衛主權，同時也希望美方和中國相向而行，推動中美關係穩定健康、可持續發展。

此次會議由前中國國台辦主任劉結一主持，出席的政協委員有40位，其中多位是副部長級外交官，包含駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩、駐英大使鄭澤光、駐俄羅斯大使張漢暉、駐印度大使徐飛洪、前駐印度大使羅照輝、前駐法大使盧沙野、前駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭、前駐德大使吳墾等人。其中多位委員的發言，都略有提及現在國際形勢，形容「挑戰增多」、「變亂交織」、「特別困難」等，但都沒有進一步做出評論，特別是對當前時事。

會後受訪時，對於當前中東衝突，謝鋒表示，和平從來不是從天而降的，「背後是強大的祖國有力的支撐和托底」，他祝願現在仍然在危險的地方的中國的同胞能夠早日回家，也祝願和平最終戰勝炮火。

至於有媒體報導稱中東的局勢影響中美高層的互動，這方面可否予以證實？謝鋒則回應，中美關係歷史已經反覆證明了「合則兩利，鬥則俱傷」，他重申中國「有我們自己必須堅持的原則和底線，我們會繼續堅定不移地捍衛主權安全和發展利益，同時也希望美方和中方相向而行，以實際行動來落實兩國元首達成的重要共識，在習主席（中國國家主席習近平）宣導的相互尊重，和平共處，合作共贏這個三個原則的基礎上，推動中美關係穩定健康、可持續發展」。

他說，這不僅是造福兩國人民，而且也會極大地促進世界的和平穩定和發展，「總的來說道路是曲折的，但是前途是光明的」。

張漢暉則在受訪時針對中俄合作有諸多說明，在能源上，他說，能源合作是中俄合作的壓艙石，「要確保中俄能源合作長期、健康、穩定」。這不僅對俄羅斯有利，也涉及到中國國家的能源安全和經濟的可持續發展。至於國際局勢下的協調配合，他則表示，顯而易見，就是中俄兩國是大國，也是安理會常任理事國，兩國對維護世界和平穩定，維護聯合國的地位和作用有不可推卸的義務。雙方在國際和地區問題上有著廣泛的共同利益，開展了密切的合作。雙方合作「不是為了雙方聯合起來刻意的反對誰，我們維護的是國際公平正義」。

現在中東的亂局會不會影響到中俄兩國在中東的戰略布局，特別是石油問題？張漢暉說，戰亂對誰都沒有好處，「你不能說是光對中俄沒有好處，沒有這樣的事情，對誰都沒有好處，因為中東是重要的能源供應基地，所以對全球都沒有好處，這對全球都是負面影響」。而對於有傳俄國總統普亭下個月訪問中國，張漢暉說「作為中國駐俄大使，我都沒聽說」。

中國駐美大使謝鋒5日下午在政協小組駐地北京鐵道大廈舉行的開放活動上接受媒體採訪。...
中國駐美大使謝鋒5日下午在政協小組駐地北京鐵道大廈舉行的開放活動上接受媒體採訪。（記者廖士鋒／攝影）

世報陪您半世紀

川習會

上一則

男帶媽媽熬的豬油返廣東 堵車3天3夜後 熱化流滿後備箱

延伸閱讀

兩會／美伊戰爭恐影響川習會 人大：中美元首外交不可替代

兩會／美伊戰爭恐影響川習會 人大：中美元首外交不可替代

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線
川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口

川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口
中國政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規畫綱要

中國政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規畫綱要

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家