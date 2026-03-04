荷莫茲海峽若斷航 中國原油進口告急

一艘油輪行經荷莫茲海峽。（路透）

伊朗遭美以攻擊後揚言封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源供應危機，也衝擊中國能源安全。多家媒體報導稱，中國約1/3原油供應經由這條水道運輸，若局勢遲未緩解，中國相關中下游化工產業鏈恐增加成本壓力，除衝擊中國能源安全，也將衝擊中國以出口為導向的製造業毛利率。而在兩個月內遭逢委內瑞拉和伊朗局勢巨變，中國多年來苦心構建的「原油供應體系」，正面臨壓力測試 恐將付出不小代價。

BBC（英國廣播公司）報導指出，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽，對中國的壓力更為顯著。2026年頭兩個月，依賴進口的中國石油供應同時受壓於三個方向：1月初美國軍事力量逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，委內瑞拉對華裝船全面停止；伊朗遭美以軍事打擊，令中國最大的受制裁石油來源陷入高度不確定性；而荷莫茲的停擺，將威脅進一步延伸至中國每天逾700萬桶中東合法採購。兩月內，中國兩大石油來源巨變中國多年來苦心構建的「原油供應體系」正同步承壓。

中國石油對外依存度長期維持在70%以上。Kpler分析機構數據顯示，2025年中國日均進口伊朗原油約138萬桶，占海運進口總量的13.4%。委內瑞拉方面，相關數據估計約占中國海運原油進口的17%至18%，絕對量在176萬至185萬桶/日之間。

而中國進口伊朗原油目前是以第三國原產地名義進入中國，在數字層面已和伊朗完全脫鉤。而承接這類灰色生意的，是多位於山東俗稱「茶壺」的地方獨立煉廠。對中國地方煉油廠而言，向委國和伊朗以每桶8至15美元差價購油，是決定一家煉廠當月盈虧的關鍵變量。

比制裁渠道收窄更深遠的風險，來自荷莫茲海峽。中國超過一半的海運原油來自中東，折合逾700萬桶/日，幾乎全部途經這條水道。其實在這次大規模軍事打擊發生之前，中國已在商業層面悄然開始切換，中國對俄羅斯石油的進口近日正連續第三個月攀升，但這條路並非坦途。替代供應在量上目前仍然能頂上，但委內瑞拉渠道被切斷，伊朗捲入戰火，俄羅斯被制裁的廣度和力度正在快速升級，中國獲取它的代價，正在以肉眼可見的速度累積。

中央社報導，港媒引述人民大學國際關係學院教授崔守軍表示，荷莫茲海峽一旦斷航，暴漲的戰爭險保費和繞行好望角的物流成本，將推高全球油價，中國的能源供給安全恐受到衝擊，油價的暴漲也將會帶來輸入性通脹，衝擊中國以出口為導向的製造業毛利率。短期來看，伊朗原油供應一旦中斷，將加大中國中下游化工產業鏈成本壓力。

崔守軍則稱中國每天有超過500萬桶原油需經由荷莫茲海峽輸入，占中國每天原油進口總量的約1/3。