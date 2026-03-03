憂中國如伊朗被滲透 中共軍報：每個人都要保持警惕

2日在伊朗德黑蘭一座高架橋上，工人們在裝設已故伊朗最高領袖哈米尼肖像的看板。美聯社

美以襲擊伊朗 並擊殺其最高領袖哈米尼 ，伊朗遭以色列 成功滲透被認為是重要原因。中共解放軍報2日發表評論說，最堅固的堡壘往往從內部被攻破，滲透內部打開缺口已成為「部分勢力」慣用手段。只有每個人提高警惕，才能織密無死角的安全網路，讓滲透無隙可乘。

中共解放軍報旗下的「鈞正平工作室」2日晚間透過官方微博，以「暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕」發表評論說，當前「國際博弈日趨激烈」，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動盪的方法，已成為「部分勢力」慣用手段。

評論提到，中國國家安全部幾乎每天都會公布不同案例。一句對敏感資訊的隨口一說，可能成為對方拼湊情報的碎片；一次對小恩小惠的不以為意，可能埋下被利誘圍獵的伏筆；一次對善意套話的信以為真，可能讓別有用心者摸清底細。

這篇評論強調，風雲變幻的國際環境也時刻提醒中國，最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。只有每個人「提高警惕、守住底線、明辨是非」，才能織密「全天候、無死角」的安全網路，讓滲透無隙可乘，讓圖謀無處遁形。

美國與以色列聯手襲擊伊朗並擊殺哈米尼（Ali Khamenei），頗令中國震動。在上述評論前，中共解放軍報2月28日即透過「鈞正平工作室」發表評論，要求「每一位中華兒女」都應清醒認識到「安而不忘危，治而不忘亂」，唯有「保持痛感、未雨綢繆」，方能守護住來之不易的和平與安定。