展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化

記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
中國全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，中國經濟長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動中國經濟破浪前行、行穩致遠。記者黃雅慧／攝影
中國全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，中國經濟長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動中國經濟破浪前行、行穩致遠。記者黃雅慧／攝影

兩會期間外界關注今年中國經濟發展，中國全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，中國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動中國經濟破浪前行、行穩致遠。

劉結一指出，過去一年外部環境風高浪急，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上人民幣140兆元(人民幣，下同，約20.3兆美元)新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。

劉結一會上舉出數據指出，這次「史上最長」春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，國內遊客出遊總消費超過人民幣8,034億元，與去年相比增加1,264億元，彰顯超大市場蓬勃生機；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行1次以上，照見流動中國澎湃活力。

在2025年全國政協協助中國經濟發展工作上，劉結一指出，2025年全國政協工作上有四：

一、每季舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，研判經濟運行態勢，研究苗頭性、趨勢性問題，為有關部門把握形勢、制定政策提供諮詢；

二、精心組織視察考察和專題調研，為推動高質量發展謀實招、獻良策；

三、聚焦改革發展新情況、新問題協商建言，發揮各類協商平台作用，圍繞縱深推進全國統一大市場建設、促進民營經濟高質量發展、培育壯大新興產業、前瞻布局未來產業等方面問題，深入研討、集思廣益，為有關方面決策提供參考；

四、圍繞重大會議召開、重大政策的推出，鼓勵和支持委員在主流媒體發表解讀文章，深入界別群眾、民營企業宣講政策、解疑釋惑，穩預期、強信心、聚力量，把中共中央工作部署落到推進高質量發展的具體行動。

