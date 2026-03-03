真的假的…比亞迪汽車能擋伊朗飛彈襲擊？

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
有中國網友稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」（取自比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天微博）

有中國網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

不過根據「以色列時報」報導，1日晚間，一枚伊朗彈道飛彈落在耶路撒冷郊區的高速公路上，並在道路上炸出巨大坑洞，交通標誌被炸得東倒西歪，多輛汽車嚴重受損。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。

不少網友認出，這是一輛比亞迪電動SUV ATTO 3，也就是中國銷售的「元PLUS」海外版。另一張照片顯示，車輛未起火，車門可以正常打開，車內氣囊也順利彈出。

以色列紅大衛盾會救護組織通報稱，一名46歲男子中度受傷，另有兩人輕傷，還有兩人因急性焦慮接受治療。

以色列國土報指出，三名傷者事發時均在車內，其中那名中度受傷者，是在駕車行駛至彈坑邊緣時緊急剎車，頭部受傷。

財通社報導，從現場情況判斷，車輛並未被飛彈直接命中，電路系統也未完全癱瘓，且未發生電池熱失控。對於一輛身處爆炸衝擊波範圍內的純電動車而言，這樣的狀態足以引發外界對安全性的關注。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天2日晚在社交媒體轉發相關內容，並配文稱：「安全是最大的豪華！」一句話並未展開解釋，卻精準踩在當下輿論的情緒點上。

2025年8月，一輛比亞迪宋PLUS電動車在廣西北海鐵山服務區緩慢行駛時，曾在短時間內被雷電連續三次擊中車頂。

事發後，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛公開表示，車輛扛了三次雷擊，車主平安無事，三電系統完好無損。

類似事件雖帶有偶發性，但在新能源車安全問題高度敏感的背景下，每一次極端場景的「倖存」都會被放大解讀。

早在2022年8月，比亞迪宣布進入以色列市場。如今在當地銷售ATTO 3、海豚、海豹、海獅等多款純電車型，也推出插電式混合動力車 （PHEV）。

以色列汽車進口商協會數據顯示，2025年，比亞迪憑藉八款純電車型累計交付8134輛，位居當地純電市場前列。

一枚伊朗彈道飛彈在耶路撒飛彈在道路上炸出巨大坑洞。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。（以色列時報）

伊朗 以色列

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

名導昆汀塔倫提諾驚傳「伊朗空襲喪命」後證實是AI假照

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

