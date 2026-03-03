我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文登美期刊提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

王毅通話以色列外長：反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。（歐新社）
中國外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。（歐新社）

伊朗戰火燃起之際，中國外長近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

據央視新聞，王毅3日「應約」與以色列外長薩爾通電話。在聽取薩爾介紹以方對當前局勢的立場後，王毅表示，中國一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

他指出，多年來，中國致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，「遺憾的是，這一進程已被炮火打斷」。他明確表態稱，中國「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。

王毅指出，軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中國呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。他並稱，中國在中東問題上始終堅持公正立場，「我們將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。王毅要求以方採取切實措施確保中國人員和機構安全，薩爾表示以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

3月1日以來，王毅已經分別和俄羅斯外長拉夫羅夫、阿曼外交大臣巴德爾、法國外長巴羅、伊朗外長阿拉格齊通電話。

稍早，中國外交部發言人毛寧3日下午在記者會上，也多次回應伊朗相關議題。她指出美國和以色列未經安理會授權對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。海灣各國主權安全和領土完整都應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

毛寧對於中國石油供給問題也表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都應當確保能源供應穩定暢通。中國「將採取必要的措施保障自身能源安全」。對於美媒報導中國正向伊朗施壓要求不要封鎖荷莫茲海峽，毛寧說，「中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護荷莫茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響」。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 王毅

上一則

甘肅36歲副鎮長戮力為公 開會時腦溢血離世 妻子發文逼哭網友

下一則

佛山婦10萬元金飾被女兒當垃圾 13小時後發現已進焚化爐

延伸閱讀

美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中

美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中
王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動
美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈
王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
美債大跳水 10年期殖利率突破4%

美債大跳水 10年期殖利率突破4%
全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火