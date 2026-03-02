我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

「弱肉強食被默許」環時：中東悲劇或在世界任何角落重演

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
3月1日，從伊朗撤離的中國民眾在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸集合，準備乘坐大巴赴亞塞拜然首都巴庫。（新華社）
3月1日，從伊朗撤離的中國民眾在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸集合，準備乘坐大巴赴亞塞拜然首都巴庫。（新華社）

美國和以色列伊朗展開大規模作戰行動後，中國官媒《環球時報》發文稱，當大國為私利可以無視平民生死、肆意點燃地區火藥桶，中東悲劇可能在世界任何角落重演。

文章稱，這次襲擊是在伊美談判進程之中發起的，許多分析認為「伊朗被欺騙了」。更難以接受的是，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭，還以此作為「成就」沾沾自喜。這些都是對國際關係基本準則的公然蔑視和踐踏。

文章提醒，這場單邊襲擊暴露出來的是一種危險傾向。美以對伊朗的襲擊並不是「破例為之」，而是少數國家長期奉行叢林法則的結果。當年，美國繞開聯合國發動阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，肆意實施單邊制裁和長臂管轄，不僅在當地留下無盡的戰亂與苦難，更嚴重侵蝕了以聯合國為核心的國際體系，動搖了國際關係的基本準則。

文章說，二十多年過去，這樣的單邊行為不僅沒有絕跡，反而不斷重現，不斷導致新的人道主義危機，實在令人痛心。

文章又警示，一旦叢林法則在當今世界找到溫床，弱肉強食的邏輯被默許，這將不只是一場地區性的災難。如果「先發制人」可以成為繞開聯合國、無視外交進程、動輒對他國動武的理由，那麼二戰後建立的以聯合國為核心的國際體系將形同虛設。

試想，當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區「火藥桶」，那麼發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全也無從談起。

文章還呼籲國際社會發出更加明確、清晰的聲音，反對世界倒退回叢林法則。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 聯合國

上一則

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

延伸閱讀

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨
王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動
美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父