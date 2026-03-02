中國3名解放軍上將1名前軍工高官 政協委員資格被撤

我的頻道

中央社台北2日電
前中國國防科技工業局長張克儉，2日遭撤銷全國政協委員資格。（中新社）
新華社報導，今天閉幕的中國全國政協第14屆常委會第15次會議決定，撤銷韓衛國、劉雷、高津等3名解放軍上將，以及前中國國防科技工業局長張克儉的全國政協委員資格。這4人似與中共總書記習近平發動的軍中大規模反腐行動有關聯。

中國全國政協這次常委會議於1日至2日舉行，除撤銷上述4人及王春儒的全國政協委員資格外，會議並追認先前撤銷田學斌、張冬辰、何松等10名全國政協委員資格的決定。

上述10人中，張冬辰等4人曾任軍工企業高階主管；何松曾任中共中央軍委後勤保障部副部長；田學斌曾任中國水利部副部長，且曾是前國務院總理溫家寶的秘書，也是今年首名落馬的高官。

根據公開資料，韓衛國曾任中國解放軍陸軍司令員，2017年7月30日在內蒙古朱日和基地舉行的解放軍建軍90周年閱兵，時任中部戰區司令員的韓衛國曾任總指揮；劉雷曾任陸軍政治委員；高津曾任中央軍委後勤保障部長。這3人都是上將軍階，但2025年底便已缺席全國政協14屆常委會第14次會議。

張克儉則在2024年12月，就被免去中國國防科技工業局國黨組書記職務，且免職前2個月就已連續缺席多場重要會議，當時正值解放軍火箭軍傳出集體貪腐，正遭大規模反腐波及，而國防科工局是中國武器裝備科研生產的主管機關。

解放軍

兩會4日登場 聚焦提振內需、科技創新 涉外議題也受矚

習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

中國兩會將登場 官方禁放氣球風箏影響飛行安全物體

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

