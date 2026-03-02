中國3D列印龍頭涉侵權 被泡泡瑪特告上法院

我的頻道

記者賴錦宏/即時報導
泡泡瑪特標誌性IP「Labubu」風靡全球；圖為北京泡泡瑪特城市樂園的拉布布吸引小朋友合影。（中新社）
近日，天眼查APP訊息顯示，深圳3D打印（列印）獨角獸拓竹科技陷入版權糾紛。原告為北京泡泡瑪特文化創意有限公司，被告包括深圳拓竹科技有限公司、深圳創客世界科技有限公司、上海輪廓科技有限公司，相關案由為著作權權屬、侵權糾紛。該案將於4月2日開庭。兩家明星公司的版權糾紛引發網友熱議。

據《南方都市報》報導，在拓竹科技旗下3D打印線上社區，搜索「拉布布」相關3D打印模型，發現已全部下架。拓竹科技方面則暫未回應媒體查詢。

此前，在小紅書等中國社交媒體上，有不少用家分享用3D打印機實現「拉布布自由」。有中國網友認為這在一定程度上損害了版權方的權益，也有稱應直接控訴那些通過3D打印、賣貨獲利的商家。

拓竹科技2020年於深圳成立，2022年推出首款產品，5年內發展為全球第一的消費級3D打印機公司，營收破百億元人民幣。目前拓竹已在美國、日本、德國、英國、新加坡等地設立辦公室，推進全球化布局。

本次並非拓竹科技首次捲入侵權糾紛。去年底，《羅小黑戰記》版權方也曾起訴拓竹科技侵害作品信息網路傳播權，該案已於2025年12月25日首次開庭審理。

另據界面新聞報導，小紅書等平台上曾有大量用戶上傳泡泡瑪特標誌性IP「Labubu」手辦的3D列印模型文件，用戶可免費下載並列印出與原版高度相似的產品。但目前搜尋相關內容，顯示模型數量為0。

業內觀點認為，3D列印產業快速擴張的同時，模型分享平台長期處於版權灰色地帶，個人非商用列印爭議較小，但平台未履行審核義務、放任侵權內容傳播，則可能構成幫助侵權。此系列案件不僅關乎拓竹科技的生態營運，更將明確3D列印內容平台的版權責任邊界。

3D列印 泡泡瑪特

