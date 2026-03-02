多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

我的頻道

快訊

記者賴錦宏／即時報導
伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國旅客被困在中東各地。（路透）
伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國旅客被困在中東各地。（路透）

自2月28日美以對伊朗發動軍事打擊以來，中東地區緊張局勢持續升級。伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國旅客被困在中東各地。而當地飯店和旅館都因戰爭價格高漲。

據港媒星島日報，目前，杜拜國際機場、阿布達比國際機場、杜哈國際機場已經暫停所有航班運營，造成大量旅客滯留。為保障飛行安全，包括以色列、伊朗、伊拉克、卡達、科威特、巴林在內的多個國家已相繼宣布關閉全部或部分領空。

有滯留中國旅客表示：「當地3月1日凌晨阿聯酋航空從杜拜飛北京，機場不讓進，說所有航班取消，現在不知道該怎麼辦，剛才去服務台附近問改簽，然後有保安說，讓我排一個隊，然後發現這個隊伍得有1,000人了吧，排了有好幾百米長，給阿聯酋航空打電話，打不通。」

此外，滯留杜拜的中國遊客林霞（化名）表示，他們數人因為當地警報的建議留在酒店，又因為航班取消無法回國，遭遇了酒店漲價問題。林霞擔憂表示，到杜拜來了近一周時間，酒店一直在漲價。「最開始是每天390迪拉姆（約106美金），到3月1日已經漲到493迪拉姆（約134美金）。」林霞希望航班能早日恢復，讓他們盡早回國。

來自廣州的徐女士和母親在巴林旅遊度過驚魂一夜，「玻璃和床都在抖，我們行李都不要了馬上跑下來。因為太害怕，晚上就直接在酒店大廳睡了。」

上海旅客王先生在出差途中滯留杜拜，「唯一的緊急措施只有包車去阿曼坐飛機，但阿曼的航班少，取消也多。我改簽的機票又再次被延期了。」

「此次軍事衝突對地區局勢衝擊明顯，杜拜、阿布達比、利雅德等中心城市遭到襲擊，大批航班取消、航空中斷、旅客滯留，國家間關係也受到相應影響。」復旦大學中東研究中心研究員鄒志強說道。

據中國駐伊朗大使館微信公眾號3月2日消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。中國駐伊朗使領館提醒在伊中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域，盡快通過適當方式撤離。

伊朗 以色列 杜拜

