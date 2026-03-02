王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

我的頻道

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國政治局委員兼外長王毅在同一日與伊朗、法國、阿曼外長通話，討論伊朗與中東戰局，並表示已敦促美國與以色列立即停止軍事行動。（新華社）
伊朗與中東局勢震動之際，中國政治局委員兼中國外長王毅二日接連與伊朗、法國、阿曼等國外長通話，他強調中國已經敦促美國與以色列，立即停止軍事行動，並重申中國「珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴」。王毅還表示，「大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國」、「希望海灣國家加強獨立自主、反對外來干涉」。

據新華社二日晚間消息，王毅係應約與伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報了地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美方的行為違反所有國際法，踩踏了伊方紅線。伊方別無選擇，必須全力自衛。「中方公開表達了公道正義立場，希望繼續為避免地區緊張局勢升級發揮積極作用」。

王毅則表示中國「珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益」。他指出中國已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。

王毅也與法國外長巴羅通了電話，巴羅強調法中同為聯合國安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。美國、以色列對伊軍事行動未徵求聯合國安理會意見，也未獲安理會授權。各方當前要共同推動局勢降級，通過談判解決伊朗核等問題。期待同中國一道為推動地區局勢緩和降溫發揮積極作用。

王毅強調國際社會對任何違反國際法的行為，都應予以抵制，不能搞雙重標準，「大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，世界不能退回到叢林法則」。伊朗核問題最終還是要回到政治外交解決軌道。希望法方秉持客觀公正立場，保持冷靜理性態度，同中國一道推動局勢朝緩和方向發展，共同捍衛國際關係基本準則。

此外，在與阿曼外交大臣巴德爾通電話時，王毅表示，在伊美談判取得進展背景下，美國和以色列蓄意挑起對伊朗戰爭，明顯違背聯合國憲章宗旨和原則。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步外溢，避免局勢滑向無可挽回的地步。中國敦促各方為此作出共同努力，支持阿曼繼續開展促和工作。中國也願發揮建設性作用，包括在聯合國安理會平台主持公道，爭取和平，制止戰爭。

王毅並強調，中國重視海灣各國的正當訴求，戰爭外溢不符合海灣各國的根本和長遠利益。「希望海灣國家加強獨立自主、反對外來干涉、發展睦鄰友好、增進團結協作，把前途命運真正掌握在自己手中」。

此前王毅已於三月一日與俄國外長拉夫羅夫通話討論伊朗局勢。

