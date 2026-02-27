卡尼訪中有效…中3月起暫停加徵加拿大豌豆等反歧視關稅

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
中國商務部27日發布公告，宣布調整對加拿大反歧視措施。（歐新社）
加拿大總理卡尼1月中旬到訪中國，與中方就經貿摩擦達成協議後，中國27日正式公告調整對加拿大的反歧視措施，3月起暫停對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的100%關稅，以及對加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅，並持續至年底。中國商務部表示，中方願與加方一道，推動兩國經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國2025年3月8日公告，就加拿大對自中國進口相關電動車輛和鋼鋁產品加徵關稅等歧視性措施，採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。

中國商務部27日發布公告，表示將調整對加拿大反歧視措施。中國商務部發言人指出，商務部於2024年9月26日就加拿大對中國相關限制性措施發起反歧視調查，並於2025年3月8日發佈裁決公告，宣佈對加採取加徵關稅的反歧視措施。

中國商務部發言人續指，為落實兩國領導人達成的重要共識，中加雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、農水產品等領域的經貿問題做出了具體安排。近期，加政府正式宣佈部分調整對華鋼鋁產品等加徵關稅措施，「這符合中方調整反歧視措施的情形」。

中國商務部發言人表示，中方決定自2026年3月1日至2026年12月31日期間，對原產於加拿大的部分進口商品不加徵反歧視措施相關關稅。並指本次中加調整雙邊加徵關稅措施，有利於深化中加經貿合作，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

而據中國國務院關稅稅則委員會公告，具體調整包括：不加徵對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的100%關稅以及對原產於加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅。

2024年，加拿大對中國電動車加徵100%關稅，並對鋼鋁產品課徵25%關稅，中國而後採取反制措施，2025年3月對加拿大芥花油、油菜籽粕與豌豆加徵100%關稅，並對豬肉與海鮮產品課25%關稅，8月再對加拿大油菜籽種子課76%關稅。

不過，加拿大總理卡尼上月訪問中國，中加達成一項初步貿易協議，加拿大允許4.9萬輛中國製電動車以6.1%優惠關稅進入加國市場；中國則預計在3月1日前把加拿大芥花籽油的進口關稅，從目前的84%降至約15%，也將自3月起取消對加拿大油菜籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆的關稅。

