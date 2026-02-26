梅爾茨結束訪中行程 北京故宮留下德國詩人席勒詩句

我的頻道

中央社柏林26日專電
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）26日參訪北京故宮，在留言簿留下德國詩人席勒詩作「孔子格言」的詩句。歐新社
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）26日參訪北京故宮，在留言簿留下德國詩人席勒詩作「孔子格言」的詩句。歐新社

德國總理梅爾茨結束上任後首次訪中行程。他在北京故宮參觀時，在留言簿寫下德國詩人席勒「孔子格言」詩句，並在返程班機上說明，將在堅守德國自身利益下，持續與「在某些方面帶來挑戰」的中國對話與合作。

根據德國聯邦政府新聞稿，梅爾茨（Friedrich Merz）此行為期2日，先後在北京與中國國務院總理李強及國家主席習近平會談，並前往杭州參訪德國企業與高科技產業，行程聚焦經濟合作與雙邊關係發展。

梅爾茨在北京故宮留言簿中，寫下德國文豪席勒（Friedrich Schiller）詩作「孔子格言」（Sprüche des Konfuzius）中詩句：「時間的步伐有三重／未來遲疑地緩緩而來／當下如箭飛逝／過去永遠靜止不動」，並祝願德中兩國在馬年擁有「速度、力量與能量」，共同推動合作與成長。

根據資料，席勒「孔子格言」寫於18世紀歐洲啟蒙時代，反映當時歐洲知識份子對遠東哲學的想像與關注。

新聞稿指出，梅爾茨與中方會談時強調，雙方同意強化「全面戰略夥伴關係」，並就經濟成長、貿易政策及雙邊競爭模式進行討論。

梅爾茨表示，如何在競爭中維持合作，不僅攸關經濟利益，也反映雙邊關係的品質。德中經貿往來對兩國繁榮具有關鍵作用，中國向空中巴士（Airbus）增購120架飛機，即為合作成果之一。

此次訪中，梅爾茨率領約30人經濟代表團同行，涵蓋汽車、製藥、科技與消費品牌等產業高層，同時前往杭州，參訪中國機器人公司Unitree Robotics及德國西門子能源（Siemens Energy）當地據點。

梅爾茨今天也在返程班機上拍下中國行心得的影片，他在影片中表示，「中國是德國重要夥伴，同時也是在某些方面帶來挑戰的國家、需要坦誠對話的國家。」承諾在進一步發展與中國的雙邊關係時，堅守德國自身利益。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，中）參觀北京故宮。歐新社
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，中）參觀北京故宮。歐新社

德國 故宮 國務院

