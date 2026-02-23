我的頻道

2025中國大城市商業街店鋪租金續跌 跌幅擴大

中央社台北23日電
中指院數據顯示，去年大陸重點城市商業街商鋪租金累跌0.81%。圖為天津的「修補巷」。（新華社）
中國專業機構今天發布數據顯示，2025全年中國15個重點城市共100條主要商業街店鋪的租金，較前一年下跌0.81%，不但持續滑落，且較2024年的跌幅擴大0.39個百分點。

綜合每日經濟新聞等中國財經媒體報導，這項由中指研究院發布的數據提到，若以半年計，2025下半年這100條商業街店鋪的租金平均為每日每平方公尺人民幣24.05元（相當於每坪約新台幣362元），較同年上半年下跌0.47%，且跌幅擴大0.12個百分點。

中指研究院分析，中國大城市商業街店鋪租金持續下滑、且跌幅擴大的原因主要有3個。一是餐飲收入增幅放緩，餐飲業一直是各個商業街的重要組成部分，但餐飲業如今成長乏力，對整體商業街店鋪租金構成壓力。

二是「優質購物中心」的衝擊，具備綜合體驗優勢的大型購物中心，分散了部分原本會前往商業街購物逛街及消費的客流；三是「以價換量」策略，中國多數商業街為了穩住出租率於不墜，紛紛採取調降租金以留住商家的策略。

相較於商業街，中指研究院2月初公布的2025全年主要購物中心的平均租金為每天每平方公尺人民幣26.99元，僅較前一年跌幅下跌0.34%，小於商業街的0.81%，顯示購物中心整體租金較商業街相對抗跌。

報告還提到，少數位於核心商圈的城市地標性商業街，或是具備顯著文化旅遊屬性的商業街，由於客流和消費能力相對穩健，租金表現仍然較為堅挺。

