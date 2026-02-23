中國遊客在俄連遇險 逾百人除夕前因雪受困40小時

我的頻道

中央社台北23日電
圖為2025年10月23日在俄羅斯摩爾曼斯克市（Murmansk）拍攝的港口風光。新華社
圖為2025年10月23日在俄羅斯摩爾曼斯克市（Murmansk）拍攝的港口風光。新華社

俄羅斯對中國免簽吸引大批遊客前往旅遊，但中國遊客近日在俄羅斯接連遇險。除20日發生7名中國遊客乘車墜入貝加爾湖身亡外，逾100名中國遊客自14日即因大雪受困在遊覽車上，直到16日農曆除夕上午才脫困，受困時間長達40小時。

綜合上游新聞、香港星島網報導，位在俄羅斯歐洲部分西北端沿海、地處北極圈內的捷里別爾卡（Teriberka），由於可見到極光，加上在中國被形容為「世界盡頭」，近年來成為中國遊客的熱門打卡地。

根據報導，春節假期前，上海遊客孫女士帶著母親前往俄羅斯旅遊，並在當地時間14日早上前往捷里別爾卡進行一日遊，回程時卻遭逢大雪，車上的中國旅遊當天一整晚都被困在遊覽車上過夜，前後並有幾十輛大小汽車同樣受困。

孫女士表示，導遊曾設法返回捷里別爾卡買麵包和熱水給遊客，但直到當地時間15日下午4時，遊覽車仍無法前進，眾人只好折返捷里別爾卡，被安排住進當地唯一的學校，總算有暖氣、熱水及廁所。而學校裡已有很多中國遊客前往暫避。直到16日上午11時，孫女士及同車旅客才得以脫困，回到當地最大的城市摩爾曼斯克（Murmansk）。

另一名廣東女遊客「小吶」表示，她和朋友13日抵達捷里別爾卡，原定16日離開，但因已知天氣將轉趨惡化，於是提早於15日傍晚改搭包車離開，卻發現當地聯外道路已經封閉，於是先被安置在同一所學校。當天深夜10時，她們搭乘一輛準備離開的道路救援裝甲警車，和另外幾名中國遊客一起離開，當時學校裡還有100餘名中國遊客滯留。

報導指出，由於惡劣天氣，加上設備故障，約480名遊客在捷里別爾卡被困，其中外國籍占343人，當地政府分別在學校及文化宮設安置點，滯留遊客目前都已安全離開。

俄羅斯 春節 香港

