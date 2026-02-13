川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

五角大廈13日將阿里巴巴（圖）、百度及比亞迪等中國大企業列入所謂的「1260H清單」，也就是被控協助中國軍方的企業名單。路透

五角大廈 今天將阿里巴巴 、百度 及比亞迪等中國大企業列入所謂的「1260H清單」，也就是被控協助中國軍方的企業名單。

路透與彭博（Bloomberg News）報導，中企藥明康德、速騰聚創及聯洲國際（TP-Link）也被列入「1260H清單」，但長江存儲已被移出清單。

根據路透，五角大廈「1260H清單」未正式對中企實施制裁，但根據一項新法律，該部門未來數年將禁止與名單上的公司簽訂合約及進行採購。

這份清單於2021年首次公布，目前已包括超過130家被控與中國軍方合作的實體，涵蓋航空、建築、航運、電腦硬體製造與通訊公司等。

在此之前，美方已將騰訊與寧德時代列入「1260H清單」，前者是中國最大科技公司之一，後者則是電動車產業主要電池製造商。

阿里巴巴發言人在聲明指出，沒有任何依據可以認定阿里巴巴應被列入「1260H清單」，阿里巴巴不是中國軍方企業，也未參與任何軍民融合戰略，將對任何歪曲本公司性質的行為採取一切可行的法律行動。

據報導，阿里巴巴美國存託憑證（ADR）今天延長交易時段跌幅一度達5%，百度ADR一度下挫4.5%。百度發言人在非辦公時間暫未回覆置評要求。

中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）去年10月才達成貿易休戰協議，美國此時新增中企至「1260H清單」，可能激怒北京當局。

