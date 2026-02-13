不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人

在中美科技博弈加劇、高階晶片供應不確定性的背景下，字節跳動正持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。（路透）

在中美科技博弈加劇、高階晶片供應不確定性的背景下，字節跳動 正持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。僅 AI 晶片方向的研發人員就超過 500 人、中央處理器（CPU）團隊約 200 人，另有向量處理單元（VPU）、智慧資料處理器（DPU）等專項團隊同步推進。這一規模已超越多數境內晶片初創公司，代表字節跳動正從「演算法驅動」向「軟硬一體」的全棧AI基礎設施構建者加速轉型。

分析指出，算力成本是字節的生命線，自研晶片能直接改善毛利與規模化能力。若字節跳動自言晶片成功量產，不僅可大幅降低成本，也是確保算力供應安全、避免被卡脖子的戰略選擇。

IT之家、36氪旗下深度科技栏目「智能涌现」報導，字節跳動近期也進行了一輪團隊調整，原晶片業務負責人王劍不再分管該業務，AI晶片與DPU團隊負責人施雲峰、CPU團隊負責人余紅斌將直接向公司副總裁楊震原匯報。

字節跳動晶片業務開始於2020年，目前已形成四大產品線，包括AI晶片主要用於豆包大模型推理；伺服器CPU面向資料中心通用運算；向量處理單元（VPU）服務於影片解碼與內容審核；智慧資料處理器（DPU）專注於資料中心網路最佳化。

字節跳動計畫2026年投入人民幣1600億元發展AI，其中人民幣850億元明確用於AI處理器採購與研發，這一數位甚至超過部分國家全年半導體產業基金規模。分析指出，SeedChip若成功量產，不僅可大幅降低豆包大模型推理成本，業內預估降幅達40%以上，更將為火山引擎雲服務提供差異化競爭力。

路透先前報導，代號 SeedChip 的 AI 推理晶片計畫於 2026 年 3 月底前獲得首批出樣，目標年內量產至少 10 萬顆並逐步提升至 35 萬顆，三星電子或為主要代工方。

位元組跳動截至 2025 年底已儲備近 12 萬張輝達 A100/A800/H800 系列加速卡，以及近百萬片 H20/L20/L40 晶片；同時引入寒武紀、昇騰、海光、昆侖芯等國產晶片，數量在數千至數萬不等，構建「多源異構」算力池。

南華早報報導，字節跳動正洽談採購2萬片輝達H200晶片，以應對短期算力缺口。這種「自研+外採並行」的雙軌策略，既保障業務連續性，又為技術迭代爭取時間。