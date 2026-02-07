共軍駐京幹部：緊密團結在以習近平為核心的中共中央周圍

我的頻道

記者林則宏／即時報導
中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平在軍委副主席張升民陪同下，親自出席觀看演出。（新華社）
中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平在軍委副主席張升民陪同下，親自出席觀看演出。（新華社）

據央視新聞報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午在中國劇院舉行，中共中央總書記習近平觀看演出。報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，貫徹軍委主席負責制，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻。

在中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立於上個月24日傳出遭立案審查調查後，關於中國當前政軍情勢網上充斥著各種消息，這也讓習近平6日出席這項文藝演出格外值得關注。

報導稱，「下午4時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平同大家親切交流、互致問候，關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧過去一年黨、國家和軍隊事業走過的不平凡歷程、取得的重大成就。」

央視新聞指，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永葆政治本色，堅定信念、勇毅前行，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化作貢獻。」

所謂「兩個確立」是指：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指：堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平為核心的中共中央權威和集中統一領導。

不過前述報導內容與去年習近平出席同一場活動中國官方媒體報導幾無二致。最大差異在於，去年的報導提及「張又俠、何衛東、劉振立、張升民一同觀看」，今年報導則為「張升民一同觀看」。

