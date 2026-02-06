我的頻道

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友：看到就直接買

奶茶攻勢日破1000萬單 阿里千問：今天累垮

中國新聞組／即時報導
千問提示用戶可選購香飄飄奶茶（受訪者提供）。（取材自極目新聞）
在此次中國互聯網巨頭春節紅包大戰中，昨正式上線的阿里千問App「春節30億（人民幣，下同，約4.32億美元）大免單」，創下阿里史上春節活動投入最大，且玩法簡單直接又門檻低，用戶僅需支付0.01元即可點單奶茶，以致儘管遭到「微信刺客」封鏈及系統崩潰，「奶茶攻勢」仍使該活動上線僅9小時，訂單量就破1000萬單，火熱到讓千問官微也發文：「今天累垮了，求求明天再來」。阿里集團創辦人馬雲也在活動前現身，展現奪取AI超級入口的決心。

據財聯社報導， 阿里千問App「春節30億大免單」昨正式上線，率先發起「奶茶攻勢」，該活動上線不到3小時，用戶已通過千問App下單超100萬單奶茶。據官方稱，千問App免單卡可在全國30多萬家奶茶店使用，活動期間，每位用戶可領取21張無門檻的25元免單卡，相當於525元，還有機會抽取價值1萬元的千問AI生活卡。活動頁面還顯示，第二波福利將於2月13日開啟，用戶可領取現金紅包，最高可得2888元。

昨天上午，多位用戶在社交媒體曬出用千問App下單的「第一杯AI奶茶」。根據用戶對比，在各家AI應用的紅包活動中，千問的玩法簡單直接且門檻低。不過，點奶茶免單活動的火爆導致千問App一度「崩了」，部分用戶打開活動頁面，發現頁面無法點擊或者出現卡頓，並顯示 「系統開小差了，稍後再試吧」。耗時近6小時才成功下單的李先生說，自己等了好久終於出現了可選購奶茶界面，結果千問提示他下單一款百貨商店售賣的「香飄飄奶茶」。

對此，千問App在官方微博帳號上表示：「免單送奶茶活動太火爆啦，我們正在緊急加資源，全力保障順暢，請大家稍稍等待」。

據了解，對千問甚至阿里集團來說，昨天的奶茶攻勢只是一個開始。千問App突破了傳統AI Agent只會聊天、娛樂和發紅包的局限，接入淘寶閃購、支付寶、淘寶、飛豬、高德等阿里生態場景，希望通過真金白銀的投入，培養用戶「有事找AI」的習慣，率先打響全民AI生活與AI購物的普及之戰。而馬雲也被拍到在活動前現身阿里全球總部的千問項目組區域，可見對此次商戰的重視。

到昨天下午4時46分，千問官方微博發布消息稱，活動上線僅9小時，「千問春節30億大免單」活動訂單量已超過1000萬單。免單卡除了可以點奶茶，也可以買早中晚餐和雞蛋、青菜等生鮮百貨。下午5時36分，千問發微博稱：「今天累垮了，球球（求求）大家明天再來」。

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

