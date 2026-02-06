廣東年會抽中萬元手機變「2塊瓷磚」 輿論炸鍋：耍人

中獎員工表示，「所有同事都以為我拿的是真的手機，手機我也可以不要，但這個道歉必須要。」（視頻截圖）

一場本應傳遞喜悅的公司年會，卻因一場精心策畫的「整蠱」淪為職場誠信的輿論焦點。廣東一男子近日在年會抽中特等獎，一台價值9988元（人民幣，下同，約1439美元）新款手機，當場沒拆開，想拿回家給妻子親手拆，沒想到拆開後手機竟然變「兩塊瓷磚」。網友說，「這不叫整蠱，叫耍人」、「玩笑開大了點，而且一點都不好笑，很弱智的做法！」

廣東珠海某企業年會上，萬元蘋果手機特等獎的「驚喜」變「欺騙」，不僅刺痛中獎員工的心，更引發全網對職場邊界與企業誠信的深度探討，讓「玩笑」與「尊重」的界限成為熱議核心。

大風新聞報導，當事人表示，「年會策畫人承認這是他整蠱的，但不是針對我個人，他是想在年會上活躍氣氛。本來抽到獎品是運氣好，誰知道我才是運氣最差的。」

當事人明確表示，從抽獎到頒獎的全過程，沒有任何人提前告知他這是一場「玩笑」，在場的老闆與其他同事也對此毫不知情，這場所謂的「整蠱」，在他看來就是一場赤裸裸的欺騙，是對自己人格與情感的雙重冒犯。

他表示，策畫人是科室的主任。「所有同事都以為我拿的是真的手機，手機我也可以不要，但這個道歉必須要。」

這一事件經網路傳播後，迅速引爆輿論場，網友們的評論理性而尖銳，聚焦於職場倫理與誠信底線的核心議題。網友認為，職場中的互動與玩笑必須建立在尊重與知情的基礎上，脫離這一前提，所謂的「活躍氣氛」不過是變相的職場霸凌。

企業管理漏洞的討論也成輿論熱點。不少網友指出，策畫人能輕易私自調換萬元獎品，「一部近萬元的獎品，竟然沒有任何登記與監管流程，讓科室主任有可乘之機，這樣的管理漏洞不僅會傷害員工情感，更會影響企業的長遠發展。」

事件發酵後，涉事企業迅速做出回應，為當事人補發同款蘋果手機，並公開致歉，但未完全平息輿論，當事人依舊堅持策畫人在2月10日的後續全員年會公開道歉，為自己的行為負責。