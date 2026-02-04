我的頻道

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

中留學生回國求職比例創新高 經濟不確定求職趨務實

記者陳湘瑾／即時報導
受國際環境複雜化、中國企業加速向海外市場發展等因素影響，2025年在中國求職的留學生人數創下近八年來新高。(中新社)

受國際環境複雜化、中國企業加速向海外市場發展等因素影響，2025年在中國求職的留學生人數創下近八年來新高。不過，因宏觀環境、競爭壓力以及個人因素等的原因影響，近年中國留學生在回國求職的安排、觀念等各方面均趨向務實。

財新網報導，中國求職平台「智聯招聘」近日發布《2025中國海歸就業調查報告》顯示，2025年，在中國求職的留學生人數較上一年增長5%，其中應屆生人數增長12%，兩項數據均創下近八年來新高。

在求職類別來看，教培、諮詢、網路等產業為留學生在中國就業的主要方向；專用設備製造、醫藥製造、新材料、光電子、機器人等新興領域的海歸人才需求量增長顯著。

智聯《報告》指出，近年來中國政府推出就業創業、落戶安居、科研資助等各方面支持海外學子的政策；同時中國新質生產力相關領域的發展，也創造市場對海歸人才的需求。

另一份由LinkedIn發布的《2025中國留學生歸國求職洞察報告》分析，家庭因素、生活環境及文化環境成為留學生歸國的主要動力，「社會因素」也是驅動留學生回國就業的一大因素，說明留學生對中國更安全穩定社會環境的認可。

上述兩份報告共同指出，有九成的的留學生認為自己回國就業擁有一定優勢，67%受訪者對就業擁有一定程度的信心，但受宏觀環境、競爭壓力以及個人因素等的多種原因的影響，2025年留學生在回國求職的安排、觀念等各方面均趨向務實。

LinkedIn《報告》調查顯示，薪資福利待遇、職位發展前景和工作穩定性是留學生就業選擇時最看重的三大因素，而工作與生活平衡、工作內容是否符合個人興趣則位列其後。這是留學生在目前全球和中國經濟不確定性之下產生的風險規避心理，求職心態更加謹慎，並會將個體考量讓位給工作考量。

留學生回國求職安排的變化也反映出務實化的特點。LinkedIn調查2023年至2025年三年間中國留學生求職準備的情況，「回國後才開始找國內工作」的比例大幅下降，「在海外就開始利用各種渠道平台找回國後的工作」的比例則一直維持在40%以上。

從時間預期上來看，相較於前兩年，2025年中國留學生預期求職需要花費1-3個月時間的比例顯著增加，「畢業前就已經確定就業崗位」的人數比例卻持續下降。留學生回中國求職就業正展現出「早啟動，長周期」的新特徵，為應對中國就業市場的激烈競爭，他們傾向於更早投入求職市場以搶佔先機，但也能夠清醒認識到求職過程的長期性和艱巨性。

中國留學生

