快訊

黃仁勳昨晚才辦兆元宴 愛店「磚窯」餐廳凌晨起火

房企萬科創始人王石失聯？發布山地自行車騎行影片闢謠

記者黃雅慧／即時報導
此前在網上被傳失聯的中國房企萬科創始人王石，近日在朋友圈和視頻主頁更新動態，疑似回應失聯傳言。（圖／取自每日經濟新聞）
此前在網上被傳失聯的中國房企萬科創始人王石，近日在朋友圈和視頻主頁更新動態，疑似回應失聯傳言。（圖／取自每日經濟新聞）

此前在網上被傳失聯的中國房企萬科創始人王石，近日在朋友圈和影片主頁更新了最新動態，疑似回應失聯傳言。王石在發布的騎行影片中，專門寫明時間為「1月30日」，稱當天他在深圳馬巒山騎行14.44公里，歷時2個小時。

據中媒每日經濟新聞，王石的朋友圈顯示，「現實與魔幻（02）01月30日晨，深石集團總辦團建——公路/山地自行車20公里……手機在自行車賽裝的後背袋，行進中，手機像失控的震顫，沒有理睬……結束行程，一身臭汗，豈一個『爽』了得！打開手機，喔，這麼多哥們兒短信！簡單的問詢：你在哪？！明白了，被老友記惦記著，謝！」

近期萬科深陷泥淖，萬科前董事會主席、執行總裁郁亮疑似失聯，時間已半個多月，距離今年1月8日，郁亮因到年齡退休向萬科董事會辭去公司董事、執行副總裁職務，僅20多天。另一方面，王石也傳出失聯，對於王石、郁亮失聯，網路傳聞稱可能2人都在接受調查，但都未有證據證實。

在王石騎行當天，萬科發布2025年度業績預告，預計2025年淨利潤虧損約人民幣820億元（約117.8億美元），上年同期虧損約494.78億元（約71億美元）。對於虧損，萬科稱原因有四：一是房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；二是因業務風險敞口升高；三是部分經營性業務扣除折舊攤銷後整體虧損；四是部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。

公開資訊顯示，中國國資背景的深圳市地鐵集團（深鐵），累計向萬科提供了逾300億元人民幣（約43億美元）股東借款，借款條件優於市場水準，幫助萬科緩解流動性壓力。不過去年底有市場消息稱，中國監管機構態度趨向「不出手救助」，並已著手研擬控制風險外溢的預案。

