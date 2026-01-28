中國學者：習近平疑懼張又俠 先發制人斷然處置

我的頻道

中央社台北28日電
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議。（美聯社）
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議。（美聯社）

日經亞洲27日發表中國學者聶友倫的文章指出，中共中央軍委副主席張又俠落馬，是一場由一連串危機引發的斷然舉措，與其他高官落馬截然不同。而中共總書記習近平決定對張又俠動手，有遭到矇蔽、斬斷勢力、貪腐證據、先發制人等4大因素。

這篇文章說，張又俠並非普通的將領。除習近平外，張又俠是中共政治局委員中唯一的「太子黨」。張、習二人有來自父輩的交情，張又俠對習近平被外界視為絕對忠誠，更被認為在政治上不可撼動。如今，僅因為被指「腐敗」，就將這樣一位出身無可撼動的巨擘拉下馬，徹底顛覆了北京傳統的庇護體系的運作方式。

文章認為，張又俠的落馬，與其他高官的落馬截然不同，是一場由一連串危機引發的斷然舉措。本質上，這標誌著最高領導人（習近平）對「失敗的戰爭準備」與「深度不安」的激烈反應。

這篇文章分析，導致張又俠落馬有4個可能因素：解放軍有如「紙老虎」的現實、根深蒂固的「舊勢力」、沉重的「黑資料」、「先發制人」。而前3項分別代表習近平遭到張又俠矇蔽、斬斷張又俠勢力、取得張又俠貪腐證據，進而對張又俠先發制人。

文章直指，習近平併吞台灣的野心是真實的，但實現這一目標的工具，也就是張又俠領導下的解放軍，卻被證明是空洞的。張又俠的政敵何衛東，就曾公開提及解放軍作戰能力虛假的嚴峻現實。而火箭軍諸如飛彈灌水代替燃料、發射井蓋打不開等醜聞頻傳，都證實何衛東所言不虛，這些並非技術故障，而是根植於張又俠多年來領導解放軍裝備體系的系統性缺陷。

文章說，腐敗也從裝備蔓延到指揮體系，前中國國防部長李尚福的落馬，就暴露了解放軍被外敵嚴重滲透的漏洞，對要求軍隊「能打勝仗」的習近平而言，如同俄羅斯軍隊在烏克蘭的慘敗一般，猶如當頭棒喝。習近平因此認為，留用張又俠，其對台戰略就等於「被腐敗和無能所癱瘓」，因此選擇現在執行清洗，而不是到了戰爭爆發才面臨背叛或崩潰。

這篇文章認為，在習近平眼裡，解放軍貪腐已深入骨髓，面臨徹底改革的迫切需求，但張又俠正是主要絆腳石，因為他是軍中根深蒂固的「舊勢力」化身，作為「軍界貴族」，張又俠錯綜複雜的人際網絡和「山頭」，構建了一個利益集團，將利益最大化置於戰爭準備之上。

文章直指，解放軍以何衛東、苗華為首的「東南幫」已被清除。習近平若留著張又俠，張的派系就會獨大，必須被徹底清除才能建立一支真正效忠於他的軍隊，並藉此清除怯戰的「和平主義者」，進而啟用那些缺乏背景、不敢說「不」的新指揮官取而代之，即使需要承受短期的指揮真空和經驗的流失，但這是「破壞性的建設」。

這篇文章說，中央軍委內部激烈的內鬥，在派系相互攻擊，敵對派系無疑釋出了大量針對張又俠的「黑資料」

，其中很可能包括張又俠在軍中龐大的人際網絡，以及其家族財富的具體細節，且擺在了習近平的桌上。而透過賄賂和人際關係網絡維持權力，與習近平「絕對服從」的要求格格不入，進而無法信任，甚至擔心張又俠為了維護自身利益而反戈一擊。

文章提到，習近平決定對張又俠動手的最終原因，在於讓自己「絕對生存」的邏輯。在獨裁體制中，一個知道自己受到懷疑的掌權將領，是最危險的變數，1971年林彪企圖政變的先例，習近平是深知的。

為確保政治安全，尤其是在2027年中共21大尋求第4個任期，習近平不能讓張又俠這樣的危險人物留任。一旦張又俠被逼到絕境，即可能動員其龐大的關係網高調叛逃或對習近平「斬首」。因此，清洗張又俠是習近平「先發制人的打擊」，在解放軍高層將領有所反應前先下手為強。

文章最後總結說，習近平清洗張又俠的最終目的，是要威嚇解放軍所有幹部屈服於他，確保解放軍內部沒有任何潛在的挑戰者能威脅到他的權威，以及他實現「國家統一」的時間表。

習近平 解放軍 中共

