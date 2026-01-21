我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相傳下周訪北京

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾(中)。(路透)
英國首相施凱爾(中)。(路透)

英國政府20日宣布核准中國在倫敦興建巨型使館之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，兩國大型企業高管將參與其中。英方最快可能在周五宣布施凱爾的訪問和日程安排。

今天中國外交部例行記者會上有記者問就中英高層交往相關問題提問。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作無疑符合兩國和世界的利益。

路透報導，相關談判已經進行一段時間，但由於施凱爾此行的主要條件是批准中國在倫敦建立其在歐洲最大的大使館，因此談判才剛剛真正開始。由於使館的決定還是最近才做出的，訪中的其他內容仍在敲定中。

阿斯特捷利康、英國石油、匯豐、洲際酒店集團、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德以及渣打（Standard Chartered）等英國企業，預計將加入改組後的「英中（英國—中國）企業執行長理事會」（UK-China CEO Council）。

中方代表預料包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團，以及比亞迪等公司。

該理事會最初是在2018年由時任英國首相梅伊（Theresa May）與時任中國國務院總理李克強構想設立，當時雙方把兩國關係稱為「黃金年代」。目前，該團體正式英文名稱等細節仍待敲定；英國政府不願在名稱中納入「CEO」，而中方則計畫沿用2018年使用過的中文譯名。

消息人士皆無法確認哪些執行長將出席；一名企業界消息人士稱，他們公司的執行長已婉拒，因無法確定訪問是否成行。

施凱爾 CEO 國務院

上一則

虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意

下一則

香港高等法院明首審「顛覆政權案」

延伸閱讀

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖
沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普
英情報機關為中國新使館背書 官員稱秘密設施非特例

英情報機關為中國新使館背書 官員稱秘密設施非特例
不顧居民與人權團體反對 英批准中國巨型使館建案

不顧居民與人權團體反對 英批准中國巨型使館建案

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的