購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

遊客搭乘接駁車遊覽海花島的檔案照。（路透）

華爾街日報20日報導，海花島(Ocean Flower Island)受到杜拜 朱美拉人工棕櫚島(Palm Island Jumeirah)啟發的建設計畫，如今成了耗資120億元、記錄著債務驅動之下經濟過度擴張的一座紀念碑；如今沒有商店的大型購物中心，沒有遊客的主題樂園，數十棟荒廢高樓大廈，險到不能游泳的人工沙灘，都反映著中國長期以來對於房地產夢想的追求。

來自附近沿海城市儋州的遊客周慶斌(Zhou Qingbin，音譯)形容：「這地方堪稱死區。」

海花島絕大多數區域目前由海南省儋州市政府掌控，市府方面正思考如何處理。

海花島是由恆大 集團(Evergrande)打造，目標是成為中國版本的朱美拉人工棕櫚島，規模要比杜拜原版更大。然而，恆大集團因為超過3000億元的債務而在2021年垮台。恆大集團曾經追逐的構想，儋州市政府似乎希望延續。

報導指出，恆大為海花島投入大約120億，其中絕大部分來自借貸，雖然金額龐大，卻還是沒達到原本宣布建造能容納20萬人公寓所需要的230億元目標。倒閉之前，恆大表示已完工的6萬間公寓已經過戶給買家。其他建設項目大多施工進度只到地基混凝土，堆積雨水之後，紛紛成了釣魚坑。大約39棟接近竣工但從未售出的公寓大樓，現在豎立於瓦礫荒地裡。

批准海花島項目的儋州市市長兼市委書記張琦(Zhang Qi)2020年貪污定罪之後判處無期徒刑，恆大創辦人兼董事長許家印(Xu Jiayin)從2021年不曾公開露面，雖然涉嫌詐欺等罪名遭到起訴，但無法確認是否已被定罪，無法確認下落。

報導分析，杜拜朱美拉人工棕櫚島的豪華別墅被喜歡陽光的明星名人、球星、外國官員搶購一空，相較之下，海花島主要吸引對象是來自中國北方、想要尋找溫暖避寒地點的退休 人員。

來自黑龍江省的70歲退休族張群(Zhang Qun，音譯)說，五年前買公寓時恆大辦公室擠滿搶購人潮。他說，如果現在賣掉公寓，等於投資虧本一半。

報導指出，中國幾乎所有城市都有恆大倒閉留下的爛尾樓，但沒有任何地點像海花島一樣，留著如此高密度、展現許家印昔日風光的過剩房地產。