何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層

記者陳湘瑾／即時報導
中美去年9月在西班牙馬德里舉行經貿會談。圖為中國國務院副總理何立峰（左）在會談前與美國財長貝森特握手合照。（路透）
瑞士達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，美國財長貝森特（Scott Bessent）將在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的中國國務院副總理何立峰會面。另，何立峰據報也將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。

中國外交部發言人郭嘉昆16日宣布，中共政治局委員兼中國副總理何立峰將於1月19日至22日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會，並訪問瑞士。郭嘉昆表示，此次訪問係應世界經濟論壇（WEF）和瑞士聯邦政府邀請。

香港經濟日報報導，美國總統川普與中國達成的貿易休戰，以及他在4月訪問北京的可能性，為各國領導和企業高層加強與中國的聯繫創造了空間。

近幾個月來，一批美國企業高層陸續赴中國拜訪高層官員，並重申對中國市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達（Nvidia）的黃仁勳。

中國領導層就會在世界經濟論壇期間與企業高層私下會面。去年，中國國務院副總理丁薛祥出席閉門午宴，出席者包括摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和黑石（Blackstone）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）等人。

公開資料顯示，2025年中方是由中共政治局常委兼副總理丁薛祥出席、2024年是中共政治局常委兼中國總理李強出席，2023年是時任中國副總理劉鶴參加。

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29

