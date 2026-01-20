習近平談中國發展：處於不確定難預料因素增多時期

中共總書記習近平表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。(新華社)

中共 總書記習近平 今天表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。他還強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。

據新華社，中國省部級主要領導幹部學習貫徹中共二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中共中央黨校（國家行政學院）開班。習近平在開班式上發表講話，做出上述表示。

他說，要把學習貫徹中共二十屆四中全會精神不斷引向深入，更好統一思想、凝心聚力，在中共中央堅強領導下扎實做好各項工作，努力實現「十五五」良好開局。中共二十屆四中全會對「十五五」時期經濟社會發展作出戰略部署，要全面深刻準確領會和把握。

習近平指出，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。分析形勢，既要把各種因素考慮周全，又要善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化。要胸懷全局、登高望遠，在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。各地區各行業要找準定位，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，發揮比較優勢，形成上下游產業相互銜接、各展其長、同向發力的生動局面。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合。要建設現代化基礎設施。

他還指出，中國人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水平對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平也強調，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進，以及，順利完成「十五五」時期目標任務，必須著力提高黨（中共）領導經濟社會發展能力和水準。

據新華社，開班式由中共中央政治局常委李強 主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等常委，和中國國家副主席韓正出席開班式。