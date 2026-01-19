我的頻道

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種日常物品別放浴室

最強寒流壟罩全美 將凍到這時候

「百強縣」排名遭爆花錢買的 遼寧海城用500萬買進91名

中國新聞組／即時報導
中國官方通報，遼寧海城斥資人民幣498萬元買進2025年中國「百強縣」榜單，排名91。（新華社）
中國官方通報，遼寧海城斥資人民幣498萬元買進2025年中國「百強縣」榜單，排名91。（新華社）

去年7月23日，「2025縣域經濟創新發展論壇」在北京舉辦，會上並發布當年度中國「百強縣」榜單，能擠進該榜單往往被地方政府作為政績來誇耀。但中國官方通報，遼寧海城去年在該榜單排名91，是以人民幣498萬元（約71萬美元）買來的。

新華社19日報導，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對三起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。其中第一起為：「遼寧省鞍山市海城市花費高額費用向某『百強縣』榜單評價機構購買諮詢服務，該機構幫助其實現榜單進位」。

通報稱，2024年6月，海城市花費498萬元與某「百強縣」榜單評價機構簽訂「縣域經濟和新質生產力研究綜合服務」諮詢項目合同。該諮詢項目研究未結合當地實際提出有價值的發展建議，海城市顧及「百強縣」排名等因素，未就項目成果實效不強等向該評價機構提出不同意見，項目驗收流於形式。

通報指出，在2025年榜單評價過程中，該評價機構通過提高主觀指標得分的方式幫助多個合作縣（市）實現「百強縣」上榜進位，其中海城市由客觀指標得分第118名調整至綜合得分第91名。

去年這份「百強縣」榜單發布後，海寧市政府官網還曾發布「喜訊！海城躋身2025中國縣域經濟百強縣」的消息稱，「海城市成功躋身百強縣行列，位列第91位，在全國縣域發展賽道上實現了亮眼的爭先進位。」這則訊息目前已經下架。

海城市人民政府網發布的《海城市2025年政府工作報告》也提到這項買來的「榮譽」，報告指海城市2025年較2020年GDP預計增長232.8億元，中國縣域經濟百強縣名列第91位。

去年這份「百強縣」榜單，前三名都位於江蘇省，「百強縣」前十名中江蘇省更占了六席，在整個「百強縣」榜單中，江蘇省則有25席，其次是浙江省的15息、山東省的12席。

