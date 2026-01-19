滯留太空270日...神20無人狀態返地球 「老戰友」一起回來了

神舟20號飛船19日返回艙在東風著陸場成功著陸。經現場檢查確認，神舟20號飛船返回艙外觀總體正常，艙內下行物品狀態良好，任務取得圓滿成功。(中新社)

此前在太空 中遭微小碎片撞擊的神舟20號飛船，在滯留太空270日後，返回艙19日在東風著陸場成功著陸，由無人機 分隊、無人車分隊、地面分隊等組成的搜索團隊第一時間抵達現場，圓滿完成神舟20號飛船返回任務。這是中國首次使用「無人化模式」成功搜索神舟飛船返回艙。而護航20次出艙任務的「飛天戰衣」艙外服B，也隨神舟20號返回地球而光榮退役。

綜合新華社、央視新聞報導，與以往相比，「這次任務減少了以直升機為載體的空中分隊，增加了無人機分隊和無人車分隊」，酒泉衛星發射中心毛永軍說，這也是「無人機搜索+無人車觀察+地面處置」無人化搜索模式在神舟任務中的首次實戰，將為後續任務提供寶貴經驗。

為確保無人機順利飛行，酒泉衛星發射中心充分發揮氣象保障效能，加強天氣會商，為關鍵節點指揮決策提供有力支撐。而東風著陸場位於中國巴丹吉林沙漠邊緣，1月19日清晨，最低溫達到零下23.8℃。

「為確保搜救隊員在寒冷環境下精準操作，任務前我們進行了多輪次協同飛行訓練、嚴寒適應性訓練、崗位強化訓練，不斷提高人員操作靈敏度和配合默契度。」酒泉衛星發射中心李濱兵說。

為得到清晰圖像，落點景象測量分隊提前在東風著陸場布設一個覆蓋落點核心區域的光學測控網。返回艙出黑障區後，他們迅速發現目標，第一時間捕獲、跟蹤。

引人關注的是，中國航天員的「老戰友」艙外服B，也隨著神舟20號返回艙回到地球。

它離開空間站前，神舟21號乘組航天員為這位特殊的「戰友」送上祝福。張陸說：「感謝這件功勳卓著的艙外服。在神舟15號任務的時候，你曾經和4次我並肩戰鬥，辛苦了！」

2025年8月15日，神舟20號乘組圓滿完成第三次出艙活動。此次任務中，陳冬身著的空間站艙外服B已累計保障了20次出艙任務，成為中國空間站首套實現「4年20次」延壽目標的艙外服。

2021年7月4日，航天員劉伯明、湯洪波身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙 節點艙成功出艙。當時，湯洪波穿著的正是藍色飾帶的艙外服B。

神舟20號飛船成功帶回地一套艙外航天服。（央視畫面截圖）

據悉，中國空間站此前共有三套艙外航天服，編號分別為A、B、C。三套艙外航天服飾帶分別為紅、藍、黃，通過調節人體參數可以適應不同的身高和體重。

2025年7月，天舟9號貨運飛船向中國空間站送上了新一批補給，其中包括兩套新艙外航天服D和E。