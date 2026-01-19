新華社：讓劣跡藝人沒市場無流量 嚴防違規復出

我的頻道

中央社台北19日電
被中國官方列為「劣跡藝人」者中，影星范冰冰是最突出的一例。（中新社）
中國藝人一旦因言行不當被官方列為「劣跡藝人」，理論上代表演藝事業就此告終。但中共官媒新華社今天發表評論文章，指中國屢屢發生部分「劣跡藝人」藉基層商演、公益漂白等方式違規復出。對這種漠視監管的行徑必須堅決整治，讓違規復出的劣跡藝人「沒市場、無流量」。

這篇以「讓違規復出的劣跡藝人『沒市場、無流量』」

的文章首先提到，近來「劣跡藝人」以潛入基層縣市商演撈金、改名換姓網路直播售貨、打著公益旗號漂白等方式，在線上及現場違規復出的情況屢屢發生，是「觸碰公序良俗底線，污染文化傳播生態」。

文章提到，「劣跡藝人」違規復出現象為何難遏止，根源在於部分業者利欲熏心。有的平台追求流量至上，也在於監管存在漏洞，治理合力尚未形成。他們從線上線下（現場）監管差異鑽漏洞，藉潛入基層規避監督，加上「飯圈」（粉絲團）亂象推波助瀾，讓這種不良風氣在一些粉絲群體中蔓延。

這篇文章強調，中國演出行業協會相關管理辦法將涉毒、涉賭等10餘類行為列為禁區，明確不同的聯合抵制期限及嚴格的復出評議程序，文娛從業者的言行負面清單「早已劃得清楚明白」。

文章說，整治亂象須直擊要害，堵住監管漏洞、劃實規範紅線。對演藝活動的監管，不能止步於對經紀公司提交的合約、證照做形式審查，不能只是「流程蓋章地走過場」；行業協會也要繃緊自律之弦，嚴格執行聯合抵制機制，淨化行業生態，對違規復出堅決說不。

至於網路平台，不能對有些「劣跡藝人」在線上「藉網重生」裝睡。要摒棄流量至上，優化算法邏輯，把好審核關口，完善舉報機制，及時發現和下架「劣跡藝人」相關內容和不良導向影片，不留傳播空間。

文章強調，中國文娛行業不是失德者逐利的「逍遙場」，對漠視監管、挑戰公序良俗的行徑，必須堅決整治，從嚴糾偏。讓違法失德者「無漏洞可鑽、無市場可依」，才能更好引導文娛行業回歸本源，「讓正氣充盈文化傳播空間」。

被中國官方列為「劣跡藝人」者中，影星范冰冰是最突出的一例。她在2018年間被控涉及「陰陽合約」的逃漏稅，進而被查出其個人及其公司名下也涉及鉅額逃漏稅，同年10月被中國官方裁定追繳高達人民幣約8.83億元（約1.3億美元）的稅款、滯納金及罰金，從此未曾在中國影壇現身，僅低調地零星出席一些小型活動。

此後，范冰冰低調地轉往東南亞、韓國等地發展，也曾參與好萊塢電影演出。2025年11月22日，她以主演的馬來西亞華語電影「地母」，奪得第62屆金馬獎最佳女主角，受到中國輿論熱議。儘管如此，外界普遍認為，范冰冰要想在中國影壇復出，恐非易事。

范冰冰 東南亞 中共

