我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

濱崎步憶在中國無觀眾仍開唱 「生涯最棒演唱會」

習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

中央社北京18日電
習近平16日上午在北京人民大會堂接受18位駐中大使遞交國書。(新華社)
習近平16日上午在北京人民大會堂接受18位駐中大使遞交國書。(新華社)

中國國家主席習近平近日接受多名外國新任駐中大使遞交國書時，提及「盲人摸象」的故事，坦言中國發展不平衡，盼他們能多走走看看，全面認識一個真實的中國。

據新華社等中國官媒報導，習近平16日上午在北京人民大會堂接受18位駐中大使遞交國書。

儀式結束後，習近平對使節們發表講話，歡迎他們到中國履職，希望他們多到各地走走看看，全面深入了解真實立體的中國。

習近平在講話中說，「當年有些發達國家的領導人去了上海，驚呼你們現在太了不起了，於是我跟他們講了個故事，我說中國有個故事叫盲人摸象，那個象很大，如果是一個盲人，他摸到一條腿，他就說這像是一個柱子，摸到肚子就說像是一堵牆，但實際上不是完整的象」。

習近平接著說，中國這個地方發展也是不平衡的，而且文化也多元化，要了解它，最後有一個綜合的印象來全面認識一個真實的中國，「希望你們多走走，多看看。」

央視新聞聯播製作的網路節目「主播說聯播」表示，習近平講述「盲人摸象」故事充滿深意，希望各國使節多走走、多看看，「是一次誠摯邀請，更傳遞中國開放的姿態」。

習近平之前就曾有過以「盲人摸象」來形容中國。據新華社報導，2014年習近平在訪德期間與德國漢學家、孔子學院教師代表和學習漢語的學生代表座談時，就用「盲人摸象」的典故強調，介紹中國，既要介紹特色的中國，也要介紹全面的中國；既要介紹古老的中國，也要介紹當代的中國；既要介紹中國的經濟社會發展，也要介紹中國的人和文化。

習近平 德國

上一則

中國多城市出現連續霧霾天氣 成都狀況嚴重引民怨

延伸閱讀

習近平接受18國使節遞國書 強調世界重回叢林法則不得人心

習近平接受18國使節遞國書 強調世界重回叢林法則不得人心
南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭
日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增

日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增
菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議

菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血