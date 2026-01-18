A股監管風暴升級 容百科技與寧德時代遭立案調查

我的頻道

記者謝守真／即時報導
中國鋰電池材料商容百科技早前公告與電池龍頭寧德時代簽訂人民幣1,200億元大單，引發市場關注並收到上交所問詢函。兩度延期回覆後，容百科技於18日發布公告說明，當日中國證監會也宣布對其立案調查。(圖／取自集微網官方微博)
中國鋰電池材料商容百科技早前公告與電池龍頭寧德時代簽訂人民幣1,200億元大單，引發市場關注並收到上交所問詢函。兩度延期回覆後，容百科技於18日發布公告說明，當日中國證監會也宣布對其立案調查。(圖／取自集微網官方微博)

中國A股監管風暴升級。鋰電池材料商容百科技早前公告與電池龍頭寧德時代簽訂人民幣1,200億元（下同，約172億美元）大單，引發市場關注並收到上交所問詢函。兩度延期回覆後，容百科技於18日晚發布公告說明，當日中國證監會也宣布對其立案調查，因公告涉嫌誤導性陳述，將依法處理。

證券時報指出，容百科技於13日公告，與寧德時代簽署《磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議》，自2026年第一季度起至2031年，預計供應305萬噸磷酸鐵鋰正極材料，合同總金額超1,200億元。公告發布後，上交所當日晚即發出問詢函，要求核實信息披露準確性、履約能力、違約責任及是否存在炒作股價動機。

容百科技18日晚公告稱，協議未約定採購金額，「1,200億元合同總額」為公司估算，最終實際銷售將依原材料價格與數量確定，具有不確定性。公司表示各項經營活動正常，將積極配合中證監工作，履行信息披露義務。針對履約能力，公司已投資收購貴州新仁新能源部分股權並增資，年產6萬噸產線可滿足未來需求，預計三年資本支出約87億元。第三、四代產品正進行量產，第五代產品仍在開發中。

同日，中國證監會微信公眾號「證監會發布」消息指出，2026年1月14日，寧波容百新能源科技股份有限公司披露日常經營重大合同的公告，涉嫌誤導性陳述。近日，該會已對容百科技立案調查。下一步，將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

中國經營報引述上海國家會計學院金融系主任葉小杰指出，上交所可憑技術系統與一線監管經驗，及時發現異常線索，為調查提供關鍵依據。上海市信本律師事務所管理合夥人趙敬國認為，交易所問詢是規範上市公司治理與信息披露、便利投資者維權的「多功能槓桿」。

值得一提的是，2026年以来，中國證監會重拳出擊涉嫌違規案件，容百科技之前，天普股份、向日葵也遭立案調查，均涉及信披問題。北京商報指出，投融資專家許小恒表示，隨著法治建設完善，信披違規成本上升，上市公司需摒棄短期炒作思維、築牢合規底線；投資者應警惕題材炒作，聚焦基本面。

另，有投行人士表示，開年中國監管「亮劍」彰顯資本市場高質量發展導向，未來A股將進一步淨化生態，倒逼上市公司回歸價值本源，為中長期資金入市營造健康環境。

