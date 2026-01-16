WSJ：中國AI開發者遇晶片瓶頸 直言難超美國

我的頻道

中央社新加坡16日綜合外電報導
部分中國AI研究人員認為，由於晶片瓶頸，中國短期內趕上美國的機會渺茫，但像DeepSeek等AI開發商仍具一定實力，因此不至於論斷中國已出局。美聯社
部分中國AI研究人員認為，由於晶片瓶頸，中國短期內趕上美國的機會渺茫，但像DeepSeek等AI開發商仍具一定實力，因此不至於論斷中國已出局。美聯社

華爾街日報披露，媒體盛讚中國在人工智慧（AI）方面取得成就的1年後，部分中國頂尖AI研究人員得出一個更悲觀的結論：由於晶片瓶頸，中國短期內趕上美國的機會渺茫。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國AI新創公司智譜（Zhipu）創辦人唐傑近日在北京一場會議中表示，其實這個差距可能正持續擴大。他指出，雖然中國在某些領域做得不錯，但仍須面對這些挑戰和差距。

其中一個證據是，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今年1月推出新一代Rubin硬體時，只將部分美國企業列入主要客戶，未提到任何中國AI開發商，因為美國禁止直接向中國出售這類晶片。

參與磋商的知情人士透露，為取得Rubin晶片，中國企業已開始討論租用東南亞和中東數據中心算力。去年中國企業還試圖獲取輝達Blackwell系列晶片。

中國企業在第三國使用輝達晶片通常被視為合法，但這些交易需要錯綜複雜的安排，與資金雄厚的美國競爭對手相比，中國AI開發商能獲得的晶片往往更少，也面臨更多不便。

在北京這場會議上，當被詢及中企未來3至5年超越OpenAI和Anthropic這類企業的可能性有多少時，阿里巴巴旗下聊天機器人「通義千問」（Qwen）大模型技術負責人林俊暘猜測可能性只有20%或者更低。

華府限制北京取得全球最先進AI晶片，迫使許多中國公司放棄追求需要龐大算力的最尖端AI技術，轉而將AI技術應用於日常用途。美國企業則投資最新晶片，設法突破極限。

林俊暘表示，OpenAI和其他美國公司挹注大量運算資源於下一代研究，「我們卻捉襟見肘，光是滿足交付需求就已占用我們絕大部分資源。」

瑞士銀行集團（UBS）分析師估算，去年中國網路巨頭的總資本支出約為570億美元，其中大部分用於AI。這個數目大約是美國同業的十分之一。

據報導，沒有人認為中國已經出局，畢竟像深度求索（DeepSeek）這樣的AI開發商已在資源有限情況下展現靈活應變能力。

在一家AI新創公司任職的資深科技投資者表示，「儘管經營環境更為嚴峻，但市場持續反映出中國實現技術追趕甚至超越的可能性。這種樂觀情緒體現於中企的新創水準上」。

中國網路巨頭騰訊AI業務負責人姚順雨也在會議中表示，「晶片製造產能是主要瓶頸」。他近來離開OpenAI加入騰訊團隊。

業界人士透露，華府近日批准輝達H200晶片銷往中國，這項決定在幫助中國企業縮短技術差距方面，不太可能產生決定性的影響。

目前中企仍等待北京批准購買H200。知情人士說，中國官員近來通知一些公司，相關採購應限於「必要」用途，例如用於先進AI研究。這些知情人士還說，中方將持續推動國產晶片應用。

