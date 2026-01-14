我的頻道

美最高法院 14日未宣判川普關稅案

川普：美國一定要掌握格陵蘭 不然會被中、俄搶走

中網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」中國麥當勞官方回應了

記者林宸誼／即時報導
有中國網友發文吐槽購買的麥當勞漢堡「縮水」，大小和馬卡龍差不多。（圖／取自紅星新聞）
有中國網友發文吐槽自己購買的麥當勞漢堡「縮水」，「大小和馬卡龍差不多」，引發許多網友也紛紛評論稱感覺麥當勞漢堡尺寸越來越小了。與此同時，麥當勞在中國的餐品價格也出現調漲，進一步加深消費者的不滿情緒。

話題「麥當勞漢堡馬卡龍」登上中國熱搜，有媒體致電麥當勞官方客服詢問此事，麥當勞客服稱已將諮詢的麥當勞漢堡的尺寸規格有沒有變小等問題記錄下來，並統一回應「尺寸統一」、「壓制手法導致視覺差異」。

據中國《消費日報》、新浪網報導，不少消費者貼出照片實測顯示，雙層起士堡直徑僅8公分，小於成人手掌；板燒雞腿堡肉餅減薄30%，巨無霸肉餅厚度不足歷史產品一半。網友用耳機盒對比，稱漢堡「僅比盒體略大」。

除了漢堡尺寸爭議外，麥當勞的價格調整也成為關注焦點。中國麥當勞大部分餐品的價格出現調漲，漲幅普遍在人民幣0.5元至1元（約0.07到0.14美元）不等。就連被網友調侃為「窮鬼套餐」的1+1隨心配套餐，也出現漲人民幣1元的組合方式，讓不少精打細算的消費者感到失望。

中國的麥當勞客服則統一回應「尺寸統一」、「壓制手法導致視覺差異」，但未公開肉餅克重、麵包尺寸標準。杭州門市則稱「麵包生產有大有小，以實物為準」，被網友批避重就輕。

據陸媒「每日經濟新聞」，麥當勞2025年第3季報顯示，其第3季度營收為70.8億美元，同比增長3%，略低於市場預期的70.95億美元；淨利潤為22.8億美元，同比增長2%，調整後淨利潤為23.1億美元，較去年同期的23.2億美元小幅下降。值得注意的是，該公司包含中國在內的國際特許經營市場，第3季度同店銷售額同比增長4.7%。

新華社先前報導，截至2025年11月，麥當勞餐廳已遍布中國中國280多個地級市，門市數量超過7,500家，員工人數超過20萬人。隨著麥當勞在中國市場的市占，消費者對產品品質與價格的關注度也日益提高。

有中國律師指出，若宣傳「超值套餐」與實際不符，涉嫌違反《消費者權益保護法》知情權條款，不少中國網友也呼籲麥當勞應標註產品的克重標準。

川普關稅戰威脅下 中國去年貿易順差近1.2兆美元續創紀錄

